Иркутский аэропорт расширят и модернизируют

12 января в Иркутске Народный фронт провел круглый стол по развитию туризма. Самый острый вопрос повестки – состояние аэропорта в Иркутске, мощностей которого стало недостаточно в связи с развитием внутреннего туризма. Аэропорт Иркутска входит в число 20 крупнейших в России по показателям пассажиропотока. Так, в 2023 году воздушная гавань приняла почти 4 миллиона туристов. Путешественники со всей России стремятся в Иркутск, чтобы увидеть одну из жемчужин страны – озеро Байкал. Маленький, морально устаревший и нефункциональный аэропорт портит первое впечатление гостей региона и может стать серьёзным аргументом против посещения Иркутской области.





"Здание аэропорта в Иркутске было построено ещё в советские годы и сегодня уже не отвечает современным потребностям города. Эскалаторов нет, лифтов тоже, среда недоступная, поэтому маломобильным людям сюда крайне тяжело попасть. Люди в зале ожидания ютятся на жёстких металлических сиденьях, кто-то на них даже спит в ожидании вылета. Огромные очереди на досмотр, ждать приходится очень долго. Всего лишь одна линия выдачи багажа, что крайне неудобно. В этом году на прямую линию с Президентом поступило более 50 обращений от жителей Иркутска и области на ужасное состояние аэропорта”, – отметил член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта Народного фронта "Путешествуем по России” Денис Полунчуков.

Народный фронт во время обработки обращений граждан в программу "Итоги года с Владимиром Путиным” 2023 года столкнулся множеством жалоб граждан на состояние аэропорта. Жители Иркутской области и других регионов страны звонили на прямую линию Президента с просьбами построить новый аэропорт или привести в норму инфраструктуру.





"Аэропорт постоянно переполнен, не хватает места пассажирам, встречающим. В международном терминале даже один рейс создаёт очереди на час, а если два рейса, то люди – как "селёдки в банке”, – обратился к Президенту житель Иркутска Николай.





"Наша гордость, озеро Байкал, привлекает огромное количество туристов как из России, так и из-за рубежа. Но до сих пор у нас нет достойного аэропорта как для внутренних, так и для международных путешествий. Когда решится эта проблема?” – спрашивает ещё один житель Иркутска Валерий.

"Пассажиров у нас много, улетают и прилетают, места не хватает, поэтому хотелось бы, чтобы аэропорт расширили и улучшили”, – рассказала жительница Иркутска Виктория.

В декабре 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил план, в который входили реконструкция аэропорта в Иркутске и постройка нового аэровокзального комплекса в селе Позднякова Иркутского района.

"Мы приняли решение, что пока остановимся на расширении существующей аэропортовой инфраструктуры. Там есть 50 гектаров земли, сейчас идут проектные работы, принимается решение о возможности строительства второй взлётно-посадочной полосы. Решено всё передать на федеральный уровень, в компанию "Ростех”. Задача – построить новую взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, зону стоянок и уйти от того, что самолёты заходят на посадку через город Иркутск, а идти со стороны Байкала, тогда мы сможем ввести и грузоперевозки”, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня губернатор региона сообщил нам, что в ближайшее время вопрос должен быть решён, аэропорт вместе со всей инфраструктурой будет передан в федеральную собственность. Начнётся строительство нового терминала, что добавит удобства и местным жителям, и туристам, которые сюда прилетают, чтобы увидеть озеро Байкал, посетить остров Ольхон. Также сейчас стоит вопрос о строительстве второй взлётно-посадочной полосы, которая должна разгрузить аэропорт и привлечь дополнительные авиарейсы сюда. После дискуссии создалось такое впечатление, что наконец эта проблема с аэропортом должна сдвинуться с мёртвой точки.





Мы, естественно, будем отслеживать ситуацию и обязательно приедем для того, чтобы проверить, как продвигается эта история”, – отметил член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта Народного фронта "Путешествуем по России” Денис Полунчуков.

Для модернизации старого аэровокзального комплекса необходимо расширить авиационный узел Иркутска в сторону Байкала, где более 50 гектаров земель сельхозназначения. Чтобы перевести эти земли в областную собственность, нужен как минимум год и обоснования. Рассматривается вопрос передачи более 100 гектаров земли в федеральную собственность для развития этого узла.

"В 2025 году аэропорт Иркутска будет праздновать свой столетний юбилей, международный терминал возводился в 30-х годах, реконструкция была проведена в 2009 году, когда пассажиропоток достигал 1 миллиона человек, в 2023 году аэропорт принял 3,8 миллиона пассажиров, в пиковые часы пассажиропоток в разы превышает возможности аэропорта. Главное, наверное, – это площади, в настоящий момент они не соответствуют тому, что ожидают увидеть пассажиры по сравнению с другими аэропортами. Для решения этой задачи принято решение о строительстве дополнительного павильона, в который будет вынесена зона прилёта. На освободившихся площадях будет увеличено количество стоек регистрации, возрастёт комфортность пребывания людей”, – заявил коммерческий директор аэропорта Иркутска Анатолий Верхотульцев.

