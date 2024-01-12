 

Британия подписала соглашение о 10-летней поддержке Украины, в ФРГ признали отсутствие контроля над поставками оружия Украине

Согласно подписанному в Киеве соглашению, Лондон будет предоставлять Украине «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан», в том числе включая прямую помощь в развитии Вооруженных сил Украины, ее ПВО, артиллерии и «средств огневого поражения дальнего действия».

Это так называемое Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и Британия, рассчитано на десять лет

 

Контролирующие органы немецкого правительства ни разу не проверяли реальное местоположение экспортных вооружений, переданных Украине, говорится в материале издания "Шпигель" со ссылкой на ответ Министерства экономики страны по соответствующему запросу депутата Бундестага Севима Дагделена. 

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что контрабандный ввоз в страну русской литературы угрожает национальным интересам, и призвал полностью блокировать возможности попадания ее на Украину.

 

"Контрабандный ввоз русскоязычной, в том числе и запрещенной, литературы - это огромная угроза для национальных интересов Украины. <...> Чем скорее мы это заблокируем, тем сильнее будет наша позиция как внутри страны, так и на международной арене".


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