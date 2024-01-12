Согласно подписанному в Киеве соглашению, Лондон будет предоставлять Украине «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан», в том числе включая прямую помощь в развитии Вооруженных сил Украины, ее ПВО, артиллерии и «средств огневого поражения дальнего действия».

Это так называемое Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и Британия, рассчитано на десять лет.

Контролирующие органы немецкого правительства ни разу не проверяли реальное местоположение экспортных вооружений, переданных Украине, говорится в материале издания "Шпигель" со ссылкой на ответ Министерства экономики страны по соответствующему запросу депутата Бундестага Севима Дагделена.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что контрабандный ввоз в страну русской литературы угрожает национальным интересам, и призвал полностью блокировать возможности попадания ее на Украину.