 

Администрация Байдена поддержала закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов

 

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, которые пойдут "на восстановление" Украины.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", - говорится в записке Совета национальной безопасности США.

Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около $200 млрд.

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