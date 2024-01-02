Президентский гамбит. Определены участники предвыборной гонки

Завершился срок выдвижения кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Для самовыдвиженцев приём документов окончился 27 декабря, для кандидатов от партий — 1 января. На сегодняшний день в президентской кампании участвуют 11 кандидатов.Всего до ЦИКа дошли 15 кандидатов, из которых 4-м было отказано уже на начальном этапе.

Самой громкой из «отказников» стала Екатерина Дунцова, которую активно рекламировали иноагентские СМИ и блоггеры. Однако, не смотря на активную пиар-кампанию, Екатерине так и не удалось дойти до этапа сбора подписей – в документах, поданных в ЦИК, было обнаружено множество ошибок, что не удивительно, на собрании инициативной группы заверением документов занимался, по сообщениям СМИ, всего один нотариус без помощников. Один нотариус физически не мог правильно оформить подписи более чем 500 участников инициативной группы. Отсюда и банальные ошибки и опечатки в протоколе. То, что должна была заметить команда юристов, но не заметила в виду ее (этой команды) отсутствия. Ничего неожиданного. Дунцова получила свою минуту славы, но организационно к участию в президентских выборах команда готова не была.

На обжаловании решения ЦИКа команда Дунцовой признала существенные ошибки в документах, однако настаивала, что они носят технический характер. Тут важно напомнить, что ЦИК — это орган, работающий не по «понятиям», а по регламенту, и пропустить ошибки, и зарегистрировать кандидата «за красивые глаза» он не может. На этом история Дунцовой, думаю не закончится, уж слишком много ресурсов вложили в неё западные кураторы.

Из 11 кандидатов, которые на данный момент еще не выбыли из гонки, 8 выдвинуты от партий и 3 самовыдвиженца, включая действующего президента.

Самовыдвиженцы— Владимир Путин, Анатолий Баташев, Рада Русских.

Кандидаты от партий— Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от Новых Людей, Борис Надеждин от Гражданской инициативы, а также Сергей Бабурин от РОС, Сергей Малинкович от Коммунистов России, Ирина Свиридова от ДПР и Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости.

Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо собрать подписи избирателей: 300 000 и 100 000 соответственно.Кандидатам от парламентских партий сбор подписей для регистрации не требуется.

Таким образом можно уверенно сказать, что в марте в бюллетени точно будут кандидаты от парламентских партий – Слуцкий, Харитонов и Даванков, а также действующий президент – Владимир Путин, штабы по сбору подписей, за которого работают во всех регионах страны, а самим сбором заняты активисты Единой России и СРЗП и волонтёры Народного фронта. Перспективы остальных кандидатов, пока, кажутся более чем туманными.

Из кандидатов, которые способны серьезно развернуть работу по сбору подписей в новом году могу выделить Бориса Надеждина – матёрый и опытный политик известный ещё со времен СПС и Немцова, хоть с годами и утративший политический вес, сейчас он вновь пытается вернуть внимание широкой аудитории, Анатолия Баташёва, яркого эколога, тоже не первый день участвующего в выборах, зелёную повестку пытается оседлать и блоггер Рада Русских, но Анатолий кажется более опытным и подготовленным политиком, для участия в президентской гонке, Сергей Бабурин от РОС и Сергей Малинкович от Коммунистов России также кажутся возможными кандидатами на попадание в бюллетень.

На сегодняшний день в гонке уже есть очевидный фаворит – все социологические опросы показывают, что действующего президента поддерживают более 70% россиян, однако «гонка за второе место» тоже интересна по двум причинам. Во-первых, предложения, сформулированные во время кампании альтернативными кандидатами, имеют шанс на воплощение в жизнь – по традиции после выборов президент обычно проводит встречу с проигравшими кандидатами, чтобы ознакомиться с их идеями, обычно по результатам этих встреч некоторые здравые инициативы доходят до реализации. Во-вторых, как минимум для парламентских партий кампания это шанс подготовиться и нарастить популярность перед единым днем голосования 2024, когда состоится ряд важных выборов на региональном уровне, в том числе и в Московскую городскую думу – один из самых важных региональных парламентов страны.

За второе место с коммунистом Николаем Харитоновым, напомним, КПРФ традиционно занимает второе место на федеральных выборах и считается второй партией в стране после ЕР, будут бороться Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Здесь напрашивается аналогия с выборами мэра Москвы, где кандидат от ЛДПР Чернышёв занял уверенное третье место, приблизившись к кандидату от КПРФ – Зюганову младшему, а Даванков занял четвертое. И у Слуцкого, и у Даванкова есть шанс сместить коммуниста со второго места, однако это потребует уверенной и системной работы.

Видно, что КПРФ застряла в старых парадигмах и не может найти новых смыслов или предложить избирателю что-то новое. Поэтому главный вопрос – смогут ли ЛДПР и НЛ достаточно сильно перехватить повестку. У Слуцкого большой медийный ресурс, он опытный и уважаемый системный политик, но, чтобы привлечь нового избирателя придётся отходить от образа покойного Жириновского и давать партии новое наполнение. Даванкову же стоит отойти от популизма, который был доминантой его мэрской кампании и сконцентрироваться на здравых и реализуемых предложениях, благо у Новых Людей есть и эксперты и программа в сфере предпринимательства, которые позволяют это сделать. Хороший результат на президентской кампании также откроет дорогу к прохождению партий в Мосгордуму, сейчас ни ЛДПР ни НЛ не представлены в московском парламенте, однако усилиями Дмитрия Кошлакова-Крестовского в ЛДПР есть ряд сильных локальных активистов, например – депутат Лефортово Самсон Шоладеми, у Новых Людей есть свои интересные политики, например депутат Тимирязевского – Никита Суровежко. Однако, шансы партий будут сильно зависеть от результатов президентской кампании, которая определит новый статус кво российской политики, и, возможно, ознаменует уход коммунистов с позиции второй партии России.

Выборы президента должны пройти 15, 16 и 17 марта 2024 г. Впервые в них смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Первый раз на выборах президента применят механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ), такая возможность будет доступна для жителей 29 субъектов страны.