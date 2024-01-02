К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Госдепартамент США прокомментировал удар вооруженных сил Украины по Белгороду. Вашингтон не поощряет и не даёт возможности Украине для проведения таких атак, заявили там. «Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даём возможности подобных атак»,— сказал агентству неназванный представитель ведомства. Уже в ближайшие дни всё выше сказанное, вероятнее всего, будет расценено администрацией Байдена и самим Байденом, как условия, возможности и надежды на быстрейшую и значительную финансовую помощь Украине. США желают видеть значительный прок от своего финансирования. Куратор террора в Белграде понятен и очевиден - это Байден и его администрация.



А комментарии представителей госдепартамента США, которые пожелали себя не афишировать, недооценивают мирового обывателя, который уже глубоко понимает, что автором, подстрекателем и манипулятором террора в Белграде являются США.





Встречные технологии против технологии розовых революций и евромайданов - основа успешной трансформации мироустройства. Необходимо признать, что в условиях трансформации мироустройства агонизирующая гегемония США начали усиливать попытки раскачивать ситуацию в различных странах, используя техники майданных переворотов Это усилится в 2024 году. Коллективный Запад под управлением США будут подстрекать мир не только к международным конфликтам, но и к гражданским войнам и к розовым революциям. Этот уже отработанная технология, но она уже познана Россией и, по-видимому, уже на этот счёт разработаны встречные профилактические технологии.



Только недавно с большим трудом Сербия вышла из ситуации начавшегося майданного переворота власти. Власти Сербии благодарят «людей из российских спецслужб», что помогли сорвать эту революцию. Вовремя проинформировали. Практика показала на примере Украины, что революционный путь — это путь к бардаку, беспределу, анархии. Тем более, США на своём примере показали, что в мире нет эффективных либеральных политических подходов и ориентиров. Благодаря Гегемону все извращено и потеряло свою суть. Мировой обыватель понимает глубже, что Гегемон не может с каких -то пор быть ориентиром для всего мира. Такова эпоха постмодернизма.



Технологии розовых технологий Гегемона традиционны: провокации, соцсети, атаки на полицейских и др. Российские спецслужбы, по-видимому, достаточно хорошо отслеживают происходящее. Это делать не так просто, так как у Гегемонии в руках все крупнейшие интернет-социальные сети и сети видео ресурсов. И все-таки российским спецслужбам заранее удалось предупредить силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда. Любопытно, что госпереворот в Сербии организовывали на этот раз не США, а Германия. В контакте с США и ЕС, естественно.



Таким образом, России необходимо динамично усиливать встречные технологии, направленные против розово-революционных и гегемонно-тлетворных технологий США в отношении всего мира. И это будет не так просто в условиях разросшихся по всему миру зелено-долларовых метастазов. Встречные технологии против технологии розовых революций и евромайданов - основа успешной трансформации мироустройства.





Насколько наша сторона прислушается к манипулятивным рецептам Арестовича?

Представителям Украины необходимо «прийти» к президенту РФ Владимиру Путину с предложением заключить мир, после чего Киев и Москва должны вместе предъявить иск к Западу. Об этом экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* (* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил в эфире YouTube - канала журналистке Юлии Латыниной** (** Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 09.09.2022.). «С Путиным другой разговор. Надо прийти и сказать: „Дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами, но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы (Украина и Россия — прим. ред.) предъявим коллективный иск к Западу"», — сказал он.





Вот мои замечания на этот счёт:

1. Арестович говорит об иске Западу. Это неопределённая формулировка. Известно, что в Западной Европе тоже говорят об экономическом иске к США. Посмотрите, кому стали выгоднее всё эти санкции США. Таким образом, иск должен быть к США.

2. Могу предположить, что Арестович имеет достаточную философскую эрудицию в области постмодернистской философии, согласно которой источником всех извращений и культуры катастрофы в мире являются США. Гегемон выступил ключевым подстрекателем России и Украины. Россия и Украина вторичны по отношению к экспансионистской мировой политике гегемонии США.

3. Насколько наша сторона прислушается к манипулятивным рецептам Арестовича, покажет время. Вероятнее всего, России и Украине идти вместе против Запада не стоит. Тем более, Россия и без Украины уже давно идёт против Запада. Украина уже здесь не актуальна...



Каковы скрытые мотивы Пентагона на Красном море?

США начинают многонациональную операцию по защите судоходства в Красном море после нападений хуситов на торговые суда. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Эскалация «безрассудных нападений хуситов из Йемена» угрожает свободной торговле, ставит под угрозу жизни моряков и нарушает международное право, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны США. «Операция „Страж процветания" объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечение свободы судоходства для всех стран»,— отметил Остин.



Вот мои замечания на этот счёт:

1. Хочется верить в эти провозглашённые Пентагоном гуманистические мотивы, но история показывает, что в подобных декларациях хронически преследуются Пентагоном иные скрытые мотивы.

2. США продолжают наивно думать, что мир не знает истоки происходящего. Реально, мир уже объективнее и на более зрелом уровне понимает истоки и скрытые мотивы США. Каковы скрытые мотивы Пентагона на Красном море?

Мир уже не наивен и объективно оценивает деструктивную роль США. США полагают, что разница между гражданскими жертвами палестино-израильского и украинского конфликтов — в том, что Израиль преднамеренно не убивает мирных жителей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Израиль не занимается убийствами, пытками и изнасилованиями гражданских в Газе. Это не входит в их планы. Они не пытаются преднамеренно убивать гражданских»,— приводят СМИ его слова на онлайн-брифинге. Кирби утверждал, что на Украине ситуация складывается иначе.



Вот мои замечания на этот счёт:

1. США наивно думают, что мир не знает истоки происходящего. Мир уже объективнее и на более зрелом уровне понимает, что истоки всего - это сами США. Израиль - это продукт США, это США.

2. По сути, США утверждают, что они не пытаются преднамеренно убивать гражданских. И опять игры и извращения понятий и сути происходящего. Расчёт на безграмотность обывателей мира в сфере философии права.

Непреднамеренность это вторично. К тому же нет доказательств и аргументов об отсутствии преднамеренности. Шура Балаганов когда-то также машинально себя подставил.

3. Есть более важные и коварные составляющие деструктивности США, чем категория неубедительной непреднамеренности, за которые судят. Это подстрекательство, косвенное преступное влияние, преступная экспансия, манипулятивное неучастие, преступная пассивность, и конечно, разрушающая мир преступная организованность - гегемония США.



К чему пришли отношения России и США в 2023 году?



Для того, чтобы глубже понять к чему пришли отношения России и США в 2023 году, необходимо взять во внимание заявления, которые делали Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин в 2023 году о том, что Соединенные Штаты должны вступить в войну с Россией и не допустить разгрома Украины. Они заговорили о вещах, от которых раньше отказывались.





А почему заговорили:

1. Реально ощутимо идёт формирование нового мироустройства, где сходит на нет былая гегемония США. Отсюда тревоги и отсюда открытость к радикализации отношении США с Россией.

2. С другой стороны и у России есть разум. И мы не желаем масштабного вмешательства НАТО. К прокси-вмешательству мы были терпимы. Поэтому Россией крупномасштабных наступательных действий не осуществляется, и все это определяется чисто политическими условиями, поскольку вмешательство НАТО и США с большим риском перерастания конфликта в более глобальный, тем более в ядерную войну, мы допустить не можем.

3. Обе стороны наблюдают за миром, за собою. На какой стороне начнутся сбои? В Европе? Или в России? Увы! Самая полезная пассивная наблюдательность в мире только у Китая. А нам стоит ли быть наблюдателями и ждать того, что нечто само отпадёт? Ожидание новых политических фигур в США чревато. Там всё пропитано сущностью Гегемона.

4. Для того, чтобы США пошли на условия России необходимо чтобы произошло нечто существенное. Этого нечто существенного, на мой взгляд, ещё не произошло.

5. Самое главное России не вставать на прежние грабли компромиссов и не давать времени развиться процессам, которые могут ослабить наше положение и усилить положение наших оппонентов.



О тестирующей и манипулятивной функции информационных пробросов в мировых СМИ.





Россия планирует проводить спецоперацию (СВО) до 2026 года и взять Харьков, Запорожье и Днепропетровск. Об этом пишет военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источник в разведке.

Репке утверждает, что руководство РФ рассчитывает на снижение западной поддержки Украины. При этом мирных переговоров в Кремле не планируется и, более того, «разрабатывается среднесрочный план боевых действий», говорится в публикации.





По мнению Репке, до конца 2024-го ВС РФ должны будут установить полный контроль над ДНР, ЛНР, а также выйти к реке Оскол в Харьковской области. В публикации говорится, что до конца 2026 года российские войска будут должны контролировать значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в ом числе города Харьков, Днепр и Запорожье. «Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев»,— приводит Репке слова источника.





Вот мои замечания и размышления на этот счёт:

1. О скрытых мотивах и кураторах этого информационного проброса мы узнаем позднее. Этот проброс имеет тестирующую и манипулятивную функции.

2. Линейно-просто выстраивать перспективы не удастся ни США, ни России.

3. За эти несколько лет США инициируют международные условия, которые полностью перечеркнут все планы и перспективы международных субъектов.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин



