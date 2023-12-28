Какие законы вступят в силу в январе

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу с января 2024 года:

-- родители смогут сохранить право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им полутора лет;

-- повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — его минимальная сумма составит 19 242 рубля. Зарплата вырастет у 4,8 миллиона человек, более 32 миллионов пенсионеров коснется рост страховых пенсий на 7,5%;

-- россиянам дадут бессрочное право на получение кредитных каникул;

-- НДФЛ перестанут взимать с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать героиня», налогом не будут облагаться доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, которые получены на соревнованиях и конкурсах регионального и местного уровня, а также выплата материальной помощи студентам колледжей и вузов;

-- расширится перечень товаров, на которые распространена пониженная ставка НДС (в частности, детские автокресла и велосипеды);

-- в беззаявительном порядке начнут назначаться социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца;

-- маткапитал будут получать только те, кто имеет гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если человек является гражданином РФ по рождению (нововведение не коснётся жителей новых регионов).