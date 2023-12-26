В Москве Квачкова вновь штрафуют "за дискредитацию ВС РФ", в Казахстане реабилитируют "жертв политических репрессий 20-50-х годов"

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на 50 тысяч рублей за "действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В августе Квачкова уже штрафовали на 40 тысяч рублей.

В 2019 году Владимир Квачков вышел из колонии, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.

В Казахстане государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала свыше 311 тыс. человек, которые в стране считаются "жертвами массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия".