Эстония готова начать выдворять граждан Украины для принудительной мобилизации

В Эстонии заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для принудительной мобилизации. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал: «В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии». Пока что официального запроса о выдаче беженцев Украине не поступало, но МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой о таковом уведомлении «в случае необходимости».

Ранее в Эстонии отобрали у туриста наклейки "Я русский" и запретили детсадовцам петь новогодние песни на русском языке.

В Германии также задумались о возможности выдачи украинских граждан Киеву для принудительной мобилизации. Решения по этому поводу нет, но соответствующий призыв сделал депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер.