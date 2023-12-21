 

Украина удивляет НАТО своими разработками, Киев и Лондон готовят "Меморандум понимания", Чехия получает выгоду от войны

 

Совместное производство оружия Украины и НАТО уже началось, но надо увеличить масштабы и отладить процессы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, "партнёры" удивлены украинскими разработками:

«Те разработки, которые есть в нашей стране, удивляют наших партнеров, и удивляют их неоднократно. И сейчас есть изделия, которые есть на самом высоком уровне, что касается мировой военной индустрии».
 

Киев и Лондон готовятся подписать десятилетний пакт о безопасности ("Меморандум понимания"), направленный на борьбу с Россией и установление украинского контроля над Черным морем. Лондон обещает Киеву финансовую поддержку и военно-морскую экспертизу.


Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный признал, что Чехия получила хорошие выгоды от войны на Украине: "Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше... Так оно и есть". Деньги на военную помощь Украине выделялись не из бюджета станы, Прага получала их от НАТО, и только за 2023 год сумма полученных средств составила 1,5 миллиарда евро. Кроме того, конфликт на Украине помог стране увеличить производство военной продукции и привлек в страну рабочую силу в виде более 120 тысяч украинских беженцев. По словам Копечного, STV Group и Czechoslovak Group, которые являются крупнейшими производителями военной продукции в Чехии, за два года увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600 и 700 процентов соответственно.

Бойцов ВСУ запугивают российским пленом, где им якобы ломают руки и ноги; на деле же сдавшихся в плен украинских солдат "кормят три раза в день, они могут читать, общаться с товарищами, на них никто не кричит и не пытает их".

Украинская ассоциация футбола наказала футбольных арбитров за разговор на русском языке.  


 



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