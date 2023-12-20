 

В Германии и США конфискуют российские активы, в РФ "никакого процесса изъятия не было и нет"

 

Генеральный прокурор Германии Петер Франк рассчитывает взыскать более 720 миллионов евро с российских фондов и пополнить за их счёт госбюджет ФРГ. Изъять могут средства дочерней компании Московской фондовой биржи — Национального расчетного депозитария (НРД), являющегося главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Эти средства размещены в немецком дочернем банке JP Morgan.

 

Также и США начали активно изучать "способы легализации замороженных российских активов" -- с тем, чтобы использовать их для финансирования Украины. Предполагается, что активы могут передать Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. В США рассчитывают, что этот шаг вынудит Москву "прекратить агрессию"; ожидается, что Вашингтон примет решение в короткие сроки. 

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не конфисковывает активы иностранных инвесторов. По его словам, компании, уходящие с рынка, продают их или передают, но «никакого процесса изъятия не было и нет».


 



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