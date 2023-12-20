Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Министра культуры Франции зовут Рима Абдул-Малак.

До своего назначения на этот высоко почётный пост, мадам Абдул-Малак побывала директором программ ассоциации «Клоуны без границ». Затем, ответственной за музыкальное отделение промышленного и коммерческого госинститута "EPIC", призванного распространять французскую культуру в международном масштабе. Затем, помощницей ответственного за французскую культуру в парижской мэрии, где из помощницы её переназначили в советницу первого открытого мэра-гея города Парижа, Бертрана Деланоэ. Затем, мадам послали культурным атташе в город Нью-Йорк, откуда её перебросили советницей по коммуникациям к президенту Эммануэлю Макрону.

И только после такого мощного портфолио, мадам Абдул-Малак получила назначение на пост министра культуры Франции, где она продолжает бдить, чтить и распространять французскую культуру, под лозунгом самого первого и самого верного своего профессионального опыта – «Клоуны без границ».

Французской культуре мадам Абдул-Малак запомнится прежде всего двумя своими замечательными начинаниями: программой «Смена караула» и отменой Жерара Депардье.

Программу «Смена караула» мадам Абдул-Малак придумала и анонсировала на днях, на торжественной пресс-конференции, окончившейся некоторым конфузом. Суть программы: собрать со всей французской территории 101 кандидата (по одному из каждого департамента), от 25 до 40 лет, для специфического обучения в престижном институте политических исследований ("Sciences Po"). После чего, назначить должным образом обученных на самые ответственные посты в области культуры, заменив ими "старую гвардию", недостаточно подходящую к условиям новой нормальности, требующей значительно большего «разнообразия» в представителях французской культуры.

Обязательным критерием отбора кандидатов мадам Абдул-Малак обьявила "цвет кожи", вызвав тем самым бурные реакции своих политических оппонентов. Оппоненты быстро расшифровали щадящие официальные формулировки, определяющие кандидатов, как «выходцев из этнического разнообразия, согласно критериям цвета кожи, а также социального и географического происхождения». И получилось, что вся суть программы сводится исключительно к открытой замене "белых" руководителей французской культуры представителями любых других этнических вариантов, цвет кожи и социальное происхождение которых могут быть засчитаны, как подобающие. Можно сказать, пролетарские. Но не нужно. А то ещё кто-нибудь обидится.

Нетрудно заметить, что в этой новой системе координат, критерий компетентности, до сих пор худо-бедно соблюдавшийся при номинациях на серьёзные посты в области культуры не учитывается вовсе.

Зато, серьёзно режет глаз критерий открытой этнической и социальной селекции, уже хорошо знакомый и даже приевшийся на Западе, за последние несколько десятилетий воинственной политкорректи.

На этот раз, правда, учитывая весьма резкую реакцию идеологических оппонентов мадам Абдул-Малак, а также ещё не отменённую статью n°6 "Декларации прав человека", гарантирующую доступ к публичным постам всем гражданам, независимо от цвета кожи или социального происхождения, "Смена караула" à la Абдул-Малак рискует несколько застопориться. Тем более, что и обучение новой гвардии "не белых" культурных руководителей в самой Alma mater французской политкорректности, "Институте политических исследований," тоже пока под вопросом, из-за досадных неполадок: директор этого учреждения в данный момент временно отстранён от занимаемой должности, вследствие совсем уж досадных происшествий.

Маттиас Вишерà, всего год назад с пиететом принимавший в стенах своего элитного заведения президента Зеленского, сегодня находится под следствием сразу по двум пунктам обвинения: в домашнем насилии к собственной супруге и лжесвидетельстве в деле о педофилии известного журналиста Дюамеля, годами насиловавшего собственного пасынка, с молчаливого согласия близких и друзей.

Здесь можно повторить вечно прекрасное: и эти люди учат нас ковырять в носу…А также собираются формировать новую гвардию...Но мы опять воздержимся, до более удобного момента.

Тем более, что удобный момент - вот он: министр культуры Франции объявила персоной non grata актёра Жерара Депардье, грубые шутки и неприличные жесты которого, по мнению мадам Абдул-Малак, суть "французский стыд" и не имеют права далее порочить французскую культуру. А если ко всему этому и многому прочему ещё и добавить обвинения в оскорблении и сексуальных домогательствах, Дамокловым мечом висящие над грузной фигурой старого фавна Депардье, то его конченная репутация позволяет министру культуры официально заявить, что "Франции за него стыдно" и отобрать у него когда-то незаслуженно полученный орден «Почётного легиона».

Тот факт, что все вменяемые Депардье обвинения пока не подтвердились, а презумпцию невиновности никто так и не отменил, по всей видимости - ничто, по сравнению с несомненными достижениями нео-феминизма. Этот могучий недофеминизм сегодня без устали карабкается в гору и покоряет новые вершины: объектами его вожделения, кроме Депардье, побывалo уже множество медийных персонажей, с лёгких рук и тяжёлых ступней американских "митушниц" и "BLM"-щиц.

Одновременно с Депардье, прямо сейчас во Франции полоскают писателя Бегбедера, которому предъявлено обвинение в полу-изнасиловании с обоюдного согласия: то есть, в один и тот же вечер, с одной и той же дамой, он просчитался дважды - в первый раз она согласилась, а во второй нет, но он не понял и теперь расплачивается за собственную невнимательность.

Так отныне устроен мир и французская культура, под мудрым руководством министра, в некоем шапито, коему не придумать лучшего названия, нежели «Клоуны без границ».

«Орден Почётного легиона вручается человеку, художнику, за определённое мировоззрение и определённые ценности», - заявила министр Абдул-Малак, поясняя своё твёрдое намерение отобрать у грубого Депардье этy высокую награду.

Как и следовало ожидать, хорошо известный миру исключительно своим хамским поведением и ничем другим, грубый Депaрдье не замедлил передать министру культуры, что он с радостью возвращает ей орден, уточнив, как именно она может им распорядиться и куда, конкретно, положить. Правда, в переводе своих адвокатов, но смысл остался понятен всем зрителям этого немого кино.

Мне остаётся добавить, что одновременно со всеми вышеперечисленными событиями, недофеминисты всех мастей атаковали ещё один культурный проект французской республики. А именно, название новой станции парижского метро именем ещё одного неполиткорректного актёра и композитора - Сержа Генсбура. Петицию против такого "позорного начинания" подписали аж 3000 противниц этого известного "женоненавистника и развратника", воспевавшего "насилие против женщин", с позорного согласия своей подруги, актрисы и иконы стиля, Джейн Биркин, которую он, время от времени, лупил, как Сидорову козу и долго будет тем любезен он народу…

Тем читателям, кому мало или совсем не знакомы все эти имена, я рекомендую навести справки об их творчестве самостоятельно и лично сверить выдвинутые обвинения с художественными достижениями обвиняемых, чтобы решить, где чего больше и кто чего достоин.

Со своей стороны, добавлю ещё лишь один комментарий.

Всё происходящее сильно напоминает мне одну из любимых детских книг, где злобные персонажи пытались переписать старые сказки, заменив их счастливые концы. И Золушка становилась обычной пронырливой девицей, пробравшейся без билета на бал и охмурившей принца. А Мальчик-с-Пальчик оказывался «настоящим разбойником и смутьяном, обдурившим старших и оставившим всех в дураках». И неважно, что "старшие" были Людоедами. Послушание - основа порядка, значит, слушаться нужно и людоедов, если они - старшие …

Стоит ли уточнять, что как ни отвратителен изысканной публике закоренелый грубиян Депардье, как ни возмутителен самолюбивый нахал Бегбедер, и как ни противен вечно пьяный провокатор Генсбур, - в системе вечных координат незыблемого, ничем не отменяемого творчества, они останутся прежде всего тем, что оставили. Точь в точь, как в анекдоте про Чайковского: мы любим его не за это.

A все желающие перетолковать старые сказки на новый нужный лад, предъявляя судебные иски Принцам за поцелуй Спящих Красавиц, без их согласия, а Гномам - за сексуальные домогательствa несовершеннолетних Белоснежек, - останутся в истории этой "культуры" исключительно персонажами траги-комичного шапито, которое сегодня покрывает большую часть планеты, извращая суть и смысл на самом деле прекрасного когда-то начинания – «клоуны без границ» и превращая всё вокруг в некий пророческий «Диалог у телевизора», автору которого, окажись он французом, сегодня можно было бы предьявить с лихвой...





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