В Афганистане сложилось тяжёлое положение для женщин, в Британии ухудшилось положение белых мужчин

В Афганистане нет адекватных правовых механизмов для защиты женщин и девочек от гендерного насилия, и наказания виновных, говорится в новом докладе Миссии ООН в Афганистане.

"Ситуация осложняется тем, что жалобы рассматриваются преимущественно мужчинами. По имеющимся сведениям, из страха перед де-факто властями многие пострадавшие предпочитают добиваться возмещения ущерба с помощью традиционных механизмов".

Наиболее распространенные преступления в отношении женщин и девочек в Афганистане -- убийства, в том числе совершенные "для защиты чести", изнасилования, причинение телесных повреждений, а также лишение наследства.

"Наказания за насилие в отношении женщин по законам шариата по сравнению с законами прежнего правительства намного ниже", нет в стране и официальных приютов для переживших насилие женщин. В тех случаях, когда есть опасения за безопасность выжившей женщины, её отправляют в женскую тюрьму "для её же защиты".