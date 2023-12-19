 

В Афганистане сложилось тяжёлое положение для женщин, в Британии ухудшилось положение белых мужчин

 

В Афганистане нет адекватных правовых механизмов для защиты женщин и девочек от гендерного насилия, и наказания виновных, говорится в новом докладе Миссии ООН в Афганистане.

"Ситуация осложняется тем, что жалобы рассматриваются преимущественно мужчинами. По имеющимся сведениям, из страха перед де-факто властями многие пострадавшие предпочитают добиваться возмещения ущерба с помощью традиционных механизмов".

Наиболее распространенные преступления в отношении женщин и девочек в Афганистане -- убийства, в том числе совершенные "для защиты чести", изнасилования, причинение телесных повреждений, а также лишение наследства.

"Наказания за насилие в отношении женщин по законам шариата по сравнению с законами прежнего правительства намного ниже", нет в стране и официальных приютов для переживших насилие женщин. В тех случаях, когда есть опасения за безопасность выжившей женщины, её отправляют в женскую тюрьму "для её же защиты".

 
В то же время в Британии мужчинам начали отказывать в приёме на руководящие должности из-за стремления набирать "меньше белых мужчин". Известно, что такова кадровая политика Альтернативного инвестиционного рынка (AIMS Markets) при Лондонской фондовой бирже, крупнейшего британского страховщика "Авива".
Ранее стало известно, что белые дети из рабочих семей стали наиболее уязвимой группой в британском образовании. В настоящее время в британские университеты поступают "81 процент китайских детей, почти 66 процентов азиатских детей и 48 процентов детей смешанных рас поступают в любой университет. Каков показатель для белых детей? Всего 40 процентов". В особенности это касается мальчиков: лишь 13% белых мальчиков из рабочих семей поступают в британские университеты (для сравнения: 42% пакистанцев, 51% чёрных африканцев, 66% китайских мальчиков).
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