 

Руководитель ГУР Украины: "Все болеют за Украину, но все бегут"; в кабинете Залужного нашли прослушку

 

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о почти нулевом КПД мобилизованных граждан. По его словам, все граждане, которые хотели вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сделали это в первые полгода спецоперации, а сейчас «если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время». Кроме того, он признал, что большинство украинцев так и не ощутили себя гражданами страны несмотря на их громкие лозунги о патриотизме. «Все болеют за Украину, но все бегут», — добавил руководитель ГУР.

 

Стало известно, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного были обнаружены прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца, в связи с чем идентифицировать тех, кто их установил, оказалось невозможно.

 

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