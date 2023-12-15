 

Украинцы обстреляли Мариуполь и атаковали машину скорой помощи, участник СВО вышел на пикет

Украинцы ударом дальнобойных ракет по Мариуполю ВСУ уничтожили передвижную котельную и склад стройматериалов.
Также ВСУ атаковали легковой автомобиль и машину скорой помощи с ехавшими в ней российскими врачами на трассе Алешки — Раденск в Херсонской области. Врачи ехали на помощь к раненым, получившим минно-взрывные травмы. Они не пострадали, но машина скорой сильно повреждена. Семейная пара в легковом автомобиле ранена.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА Красный Хутор, МАПП "Нехотеевка", Щетиновка, Новая Таволжанка, Середа, МАПП "Шебекино". Остаётся тяжёлым состояние Игоря Бородаенко, замглавы администрации Краснояружского района, который 13 декабря находился в автомобиле, подорвавшемся на мине (ещё два человека ранены менее тяжело). Бородаенко в реанимации.
Четыре беспилотника сбиты над Курской областью.
 

В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам. Перед отпуском сослуживцы попросили его привезти электростанции, беспилотники и другое оборудование. «Ребятам из других регионов предоставляют все необходимое. Я обратился с письмом на имя губернатора, отдал в окно на первом этаже. Но ответа за неделю так и не получил», — рассказал Изосимов.

В результате Изосимов вышел на пикет и минимум час просидел на крыльце на морозе, пока к нему не вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который уговорил контрактника пройти к себе в кабинет. Во время беседы военнослужащий рассказал, что ему нужно получить помощь как можно быстрее, так как он болеет и до окончания отпуска собирался подлечиться. Мужчина также заявил, что были случаи, когда до российских бойцов не доходила половина гуманитарной помощи.



 

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