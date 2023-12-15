Украинцы обстреляли Мариуполь и атаковали машину скорой помощи, участник СВО вышел на пикет

В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам. Перед отпуском сослуживцы попросили его привезти электростанции, беспилотники и другое оборудование. «Ребятам из других регионов предоставляют все необходимое. Я обратился с письмом на имя губернатора, отдал в окно на первом этаже. Но ответа за неделю так и не получил», — рассказал Изосимов.

В результате Изосимов вышел на пикет и минимум час просидел на крыльце на морозе, пока к нему не вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который уговорил контрактника пройти к себе в кабинет. Во время беседы военнослужащий рассказал, что ему нужно получить помощь как можно быстрее, так как он болеет и до окончания отпуска собирался подлечиться. Мужчина также заявил, что были случаи, когда до российских бойцов не доходила половина гуманитарной помощи.



