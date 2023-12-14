Путин порассуждал о русских землях в составе Украины и назвал некоторые цифры

Президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" вновь признал, что Одесса является русским городом:
Также и всё Причерноморье, как вспомнил президент, отошло России в результате русско-турецких войн и не имело отношения к Украине. Тем не менее РФ смирилась с территориями, отошедшими Украине после распада Советского Союза, «и готова была в такой парадигме жить», заявил президент РФ.
Также Владимир Путин назвал некоторые цифры:
-- российская группировка в зоне СВО составляет 617 тыс. человек;
-- протяжённость линии боевого соприкосновения составляет свыше двух тысяч км;
-- в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных;
-- на 13 декабря 486 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ;
-- на развитие новых российских регионов в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей;
-- налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов России составили 170 миллиардов рублей.