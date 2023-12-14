 

Путин порассуждал о русских землях в составе Украины и назвал некоторые цифры

 

Президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" вновь признал, что Одесса является русским городом:

«Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую».

Также и всё Причерноморье, как вспомнил президент, отошло России в результате русско-турецких войн и не имело отношения к Украине. Тем не менее РФ смирилась с территориями, отошедшими Украине после распада Советского Союза, «и готова была в такой парадигме жить», заявил президент РФ.

Также Владимир Путин назвал некоторые цифры

-- российская группировка в зоне СВО составляет 617 тыс. человек;

-- протяжённость линии боевого соприкосновения составляет свыше двух тысяч км;

-- в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных;

-- на 13 декабря 486 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ;

-- на развитие новых российских регионов в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей;

-- налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов России составили 170 миллиардов рублей.



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