Глава Конституционного суда предупредил о почти вдвое превысившем критический порог неравенстве и опасности анклавного распада РФ

"Наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством которого является чрезмерное социальное расслоение. Даже по данным официальной статистики децильный коэффициент в России уже давно перевалил за общепринятый критический десятикратный порог и приближается к 17 единицам, а по неофициальным сведениям масштабы социального расслоения значительно выше этого порога".

Ещё одной болезненной для общества проблемой остаётся коррупция: "Борьба с коррупцией - жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия".

Наконец, важным фактором риска наряду с социальным неравенством и размыванием доверия к власти на фоне коррупции, являются этнические и религиозные противоречия, развитие которых может привести к "анклавному распаду" страны, подчеркнул Зорькин.

"Имеют место и тенденции этноконфессиональной анклавизации в местах компактного проживания представителей отдельных народов. Укоренение такого типа анклавов может повлечь за собой по мере анклавного распада единого юридического поля страны тенденции политического, экономического и далее государственного распада".