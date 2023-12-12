 

Глава Конституционного суда предупредил о почти вдвое превысившем критический порог неравенстве и опасности анклавного распада РФ

 
Социально-экономическое неравенство населения с разным уровнем доходов является главным источником напряжения в российском обществе, уровень неравенства по децильному коэффициенту (разрыву доходов 10% богатейших и 10% беднейших граждан) в РФ превысил десятикратный порог и приближается к 17 единицам, а неофициально уровень неравенства ещё выше, отметил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своем выступлении к 30-летию Конституции РФ.
"Наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством которого является чрезмерное социальное расслоение. Даже по данным официальной статистики децильный коэффициент в России уже давно перевалил за общепринятый критический десятикратный порог и приближается к 17 единицам, а по неофициальным сведениям масштабы социального расслоения значительно выше этого порога".
Ещё одной болезненной для общества проблемой остаётся коррупция: "Борьба с коррупцией - жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия". 

Наконец, важным фактором риска наряду с социальным неравенством и размыванием доверия к власти на фоне коррупции, являются этнические и религиозные противоречия, развитие которых может привести к "анклавному распаду" страны, подчеркнул Зорькин.

"Имеют место и тенденции этноконфессиональной анклавизации в местах компактного проживания представителей отдельных народов. Укоренение такого типа анклавов может повлечь за собой по мере анклавного распада единого юридического поля страны тенденции политического, экономического и далее государственного распада".


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