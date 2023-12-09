 

Канцлер Германии обвинил Россию в десятикратном росте цен на газ

 

Канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на Россию и президента Путина. По его словам, правительство Германии теперь вынуждено закупать газ у Норвегии и создавать терминалы СПГ, а это обходится значительно дороже. 

Россия прекратила энергоснабжение Европы. Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу.

Канцлер заявил, что за газ на мировых рынках теперь пришлось платить в десять раз больше, чем раньше. 

Между тем РФ продолжает качать газ в Европу через территорию Украины: более 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" вновь отклонена украинцами.
 
На сегодня большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера, противоположного мнения придерживаются 20%. В целом работу немецкого правительства негативно оценивают 73% опрошенных, а положительно — 22%.

 

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APN.ru