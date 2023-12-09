Канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на Россию и президента Путина. По его словам, правительство Германии теперь вынуждено закупать газ у Норвегии и создавать терминалы СПГ, а это обходится значительно дороже.

Россия прекратила энергоснабжение Европы. Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу.

Канцлер заявил, что за газ на мировых рынках теперь пришлось платить в десять раз больше, чем раньше.