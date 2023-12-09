 

Украинцы недовольны западными СМИ и качеством поставляемых боеприпасов; Шольц пообещал поддерживать Украину годами

Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине, власти обеспокоены влиянием западных масс-медиа в стране, заявило канадское издание "Глоуб-энд-Мейл". Ещё в августе Украина закрыла западным журналистам доступ в прифронтовую зону.

Также украинцы жалуются на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов. Как рассказал газете "Таймс" украинский сержант Тарас с позывным Физрук, летом военные получали в десять раз больше снарядов, а сейчас их привозят «со всего мира» по 15 штук на три дня, и в поставках много некондиции.  

Стало известно, что украинские солдаты грабят оставленные жителями квартиры в Херсоне.

 

Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину годами. 


 


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APN.ru