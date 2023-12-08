 

ФАС пытается совладать с инфляцией, кратно увеличился вывоз слитков золота из РФ

 

Федеральная антимонопольная служба предложила запретить крупным компаниями устанавливать экономически необоснованные цены на собственные товары. Предлагаемые поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" подразумевают наказание для тех производителей, которые повышают стоимость выпускаемой продукции на 30% за 60 дней. 

ФАС считает, что одной из главных причин резкого роста цен на товары служит спекулятивная политика продавцов в отношении потребителей. Экономически обоснованными причинами для роста цен на продукцию ФАС считает существенное изменение спроса или предложения продукции, сезонные факторы, колебание регулируемых тарифов, стоимости сырья и комплектующих. Например, стоимость яиц зависит не только от роста цен на энергоресурсы, но и оборудования, которое в РФ импортное, и от кормовых добавок, которые также импортные.  

В случае игнорирования предупреждений от ФАС со стороны производителей в ведомстве предложили ввести штрафы. Штрафы для юридических лиц могут составить до 0,03% суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей. 

Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители в РФ сейчас составляет 5,5%, а общая находится на ещё более высоком уровне, при том что Центробанком закладывалась отметка в 4% годовых.

Федеральная таможенная служба фиксирует кратное увеличение вывоза золота в слитках из РФ. Предположительно, с учётом западных санкций и валютных ограничений, золото все больше используется как средство платежа. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже с начала года вырос в 2,68 раза в годовом выражении, до 73,9 тонны.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Замещение импорта в России не выдержало конкуренции и откладывается
» Сотовых операторов обязали отменить роуминг по России
» ФАС получит право решать, кому, по какой цене и в каких объемах продавать товары...
» Россия впервые обратилась в ВТО с иском к Евросоюзу
» Росалкогольрегулирование и Федеральная антимонопольная служба хотят рекламировать только вино из российского винограда
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

А хорошие были "кремлёвские молодёжные движения". Кстати, где они?

Украинцы морят голодом и холодом монахов Киево-Печерской лавры и мародёрят на Херсонщине

  • 20:18
  • 164

Популярность националистов во Франции выросла, в Германии ещё одна земля назвала АдГ "правоэкстремистской"

  • 20:02
  • 177

МОК объявил условия, на которых допустит российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

  • 19:37
  • 175

Рост ЗППП, в том числе "неизлечимой гонореи", в западных странах

  • 15:14
  • 253

СК довёл до суда 65 дел об участии чиновников в незаконной миграции; главу Международной ассоциации бокса возмутил лозунг "Русские, вперёд!"

  • 14:41
  • 259
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru