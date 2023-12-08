ФАС пытается совладать с инфляцией, кратно увеличился вывоз слитков золота из РФ

Федеральная антимонопольная служба предложила запретить крупным компаниями устанавливать экономически необоснованные цены на собственные товары. Предлагаемые поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" подразумевают наказание для тех производителей, которые повышают стоимость выпускаемой продукции на 30% за 60 дней.

ФАС считает, что одной из главных причин резкого роста цен на товары служит спекулятивная политика продавцов в отношении потребителей. Экономически обоснованными причинами для роста цен на продукцию ФАС считает существенное изменение спроса или предложения продукции, сезонные факторы, колебание регулируемых тарифов, стоимости сырья и комплектующих. Например, стоимость яиц зависит не только от роста цен на энергоресурсы, но и оборудования, которое в РФ импортное, и от кормовых добавок, которые также импортные.

В случае игнорирования предупреждений от ФАС со стороны производителей в ведомстве предложили ввести штрафы. Штрафы для юридических лиц могут составить до 0,03% суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей.

Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители в РФ сейчас составляет 5,5%, а общая находится на ещё более высоком уровне, при том что Центробанком закладывалась отметка в 4% годовых.

Федеральная таможенная служба фиксирует кратное увеличение вывоза золота в слитках из РФ. Предположительно, с учётом западных санкций и валютных ограничений, золото все больше используется как средство платежа. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже с начала года вырос в 2,68 раза в годовом выражении, до 73,9 тонны.