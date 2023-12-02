 

В США сообщили о тайных переговорах между Залужным и Герасимовым, в РФ опровергли

Американский журналист Сеймур Хёрш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США, рассказал, будто РФ и Украина тайно ведут переговоры по линии Залужный -- Герасимов. По его словам, высшие военачальники обсуждают условия: ведётся разговор о том, чтобы зафиксировать границы стран по текущей линии фронта, в этом случае за РФ сохраняется полуостров Крым и освобожденные в ходе СВО территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а украинская сторона добивается разрешения вступить в НАТО, с оговоркой, что на территории республики будет запрещено размещение войск и наступательных вооружений альянса. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин опроверг эту информацию::

«Я считаю подобного рода заявления абсурдными. Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции. Это главное условие, которое мы выдвигаем на всех площадках».

Впрочем, Швыткин тут же сказал, что РФ готова к переговорному процессу с Украиной.

 


 


 



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APN.ru