"По добытым на той стороне сведениям, украинские боевики осенью совершили против мирного населения на 70% больше преступлений, чем летом. Это нанесение местным жителям телесных повреждений, кражи, грабежи, разбойные нападения, угон автотранспорта. На те же 70% среди украинских боевиков стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков".

По его сведениям, украинское командование не только не препятствует преступлениям против граждан, но негласно их поощряет, так как не считает местное население своим.

"Полиции отданы негласные указания не документировать и не расследовать преступления. По сути, люди брошены на произвол боевиков-наркоманов, которые из-за безнаказанности все больше распоясываются".

В Белгородской области интенсивность обстрелов снизилась, была обстреляна Щетиновка.







