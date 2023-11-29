 

Европа стала перепродавать российский газ, российские компании обяжут платить за непоставленный газ

 

Страны ЕС стали перепродавать пятую часть российского сжиженного природного газа (СПГ): его перекачивают с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. По информации Института энергетики и финансового анализа, 21% из 17,8 миллиарда кубометров российского топлива, поступившего в страны ЕС с января по сентябрь 2023 года, был перегружен на суда, направлявшиеся в Бангладеш, Китай и Японию. Европейцы объясняют такое поведение долгосрочными контрактами, за нарушение которых придется выплачивать компенсации. Так, например, у бельгийской Fluxys заключен контракт с «Ямалом СПГ» до 2039 года.

В 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов. В топ стран Европы, покупающих российский газ, вошли Испания, Бельгия, Франция, Португалия и Греция; совместно они импортируют больше топлива, чем Китай. 
 
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителямСогласно этому условию, покупатель обязан оплачивать минимальные объемы топлива, даже если он их не выкачал. Категории компаний, которых коснется требование платить за непоставленный газ, определит правительство. 
Принцип «бери или плати» (take-or-pay) "Газпром" отменил на внутренних рынках в 2013 году, но использовал в международных поставках. Однако, уступив в Стокгольмском арбитраже, вынужден был выплатить 2,9 миллиарда долларов, а также подписать новый транзитный контракт по принципу «качай или плати» с гарантированным объёмом поставок 109 миллионов кубометров в сутки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Состояние богатейших россиян с января 2023 года выросло более чем на $32 млрд
» Патрушев рассказал, какого импортозамещения не хватает РФ; в 2023 году ЕС импортирует из РФ рекордное количество СПГ
» Акционеры ЮКОСа обратились в суды с просьбой о взыскании долга с РФ
» «Трошкы дорожчэ»
» Туркмения: а не будете брать по 100 - отключим газ!
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Петербурге домработница из Средней Азии опоила и ограбила пенсионерку, узбекская звезда Первого канала заявила о поддержке Украины

  • 13:02
  • 280

Европа стала перепродавать российский газ, российские компании обяжут платить за непоставленный газ

  • 12:30
  • 266

Украинцы недовольны пробуждением под песню "Вперёд, Россия!"; ВСУ потеряли спутниковую связь над ДНР и ЛНР

  • 12:16
  • 262

Москва "в перспективе" захочет уменьшить число мигрантов; МВД хочет обязать мигрантов подписывать соглашение о лояльности

  • 11:30
  • 251

Американским штатам платят миллиарды долларов, чтобы они продолжали голосовать за поддержку Украины

  • 10:13
  • 233

Спустя год после появления ChatGPT его внедрили 24% российских компаний; появилась новая мошенническая схема доступа к Госуслугам

  • 10:01
  • 276
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru