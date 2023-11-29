Европа стала перепродавать российский газ, российские компании обяжут платить за непоставленный газ

Страны ЕС стали перепродавать пятую часть российского сжиженного природного газа (СПГ): его перекачивают с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. По информации Института энергетики и финансового анализа, 21% из 17,8 миллиарда кубометров российского топлива, поступившего в страны ЕС с января по сентябрь 2023 года, был перегружен на суда, направлявшиеся в Бангладеш, Китай и Японию. Европейцы объясняют такое поведение долгосрочными контрактами, за нарушение которых придется выплачивать компенсации. Так, например, у бельгийской Fluxys заключен контракт с «Ямалом СПГ» до 2039 года.

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В 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов. В топ стран Европы, покупающих российский газ, вошли Испания, Бельгия, Франция, Португалия и Греция; совместно они импортируют больше топлива, чем Китай