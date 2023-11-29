Москва "в перспективе" захочет уменьшить число мигрантов; МВД хочет обязать мигрантов подписывать соглашение о лояльности

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что "объективно" Москве "для поступательного и динамичного развития" и в интересах его жителей нужны мигранты -- прежде всего, в сфере строительства. "Тем не менее, общим приоритетом властей города на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран трудовых мигрантов".

Для мигрантов, по его мнению, нужно создавать условия не только для трудовой деятельности, но и для досуга и отдыха мигрантов, в то же время самим иностранным рабочим "следует быть нацеленными на усвоение норм и правил, принятых в Москве", тем более что 40% опрошенных мигрантов намерены трудиться в Москве более 2-3 лет. Кроме того, "высок процент москвичей, достаточно сдержанно оценивающих желание и способность мигрантов к адаптации".

Сейчас на базе Многофункционального миграционного центра в Москве ежедневно оформляется порядка 2 тысяч трудовых патентов.

Проводя работу с работодателями, власти Москвы исходят из того, что "они являются ключевыми субъектами организации труда и быта мигрантов и поэтому должны нести ответственность не только за результаты труда, но и за поведение своих подопечных", сказал Сучков, добавив, что работодатели должны "в полной мере владеть информацией о том, какие настроения преобладают в среде иностранных работников, где и в каких условиях проживают эти люди и где они находятся в рабочее и внерабочее время".

Московские власти запустили проект "Многонациональная Москва - территория без конфликтов", который, по замыслу, должен обеспечить "гармоничное согласование интересов местных жителей и мигрантов".

МВД РФ выступило с предложением ввести понятие «соглашение лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в РФ иностранные граждане.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны».

В соглашении говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц, «в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества».

В перечень ограничений и запретов в «соглашение лояльности» включили действия, которые направлены на побуждение к изменению, принятию или отмене законов, и небрежное отношение к природе и материальным и культурным ценностям в России. Мигрантам также будет нельзя проявлять неуважение к многообразию региональных этнокультурных укладов жизни населения России, пишет "Лента".