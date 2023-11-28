 

Рейтинг Шольца поставил отрицательный рекорд; антисемитизм в Германии вырос вчетверо; Израиль подсчитал цену войны с ХАМАС

 

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал на семнадцатое место, это отрицательный рекорд, "ни один канцлер не был столь плох". За последнюю неделю он опустился с 13-го места на 17-е, в то время как в начале своей деятельности на посту канцлера Шольц был на втором месте (в сравнительной популярности немецких канцлеров).

Число проявлений антисемитизма в Германии увеличилось вчетверо: в период с 7 октября по 9 ноября отмечено 994 инцидента на почве антисемитизма. Это в среднем 29 инцидентов в день, что в четыре раза больше, чем в среднем за предыдущий год. 


В Израиле подсчитали, что война с представителями радикальной палестинской группировки может нанести экономике Израиля урон в размере 198 миллиардов шекелей, или 53 миллиардов долларов. В израильском Министерстве финансов оценили ежедневный урон от боевых действий в 270 миллионов долларов. 

 

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