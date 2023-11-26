Идеологии и государство – разбор базовых понятий





Тут на днях отметился политико-философским предложением А. Бастрыкин, Председатель Следственного Комитета РФ: «Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. … необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ». Конечно можно вспомнить, что с предыдущего его политико-философского предложения об объективной истине прошло одиннадцать лет, один цикл Чижевского, видимо за солнцем идет ПредСК, и переждать очередное философское обострение наших силовиков. А можно, воспользовавшись случаем, посмотреть на проблему, что же их так гондурасит – наших-то сограждан, которые так хотят идеологичности государства-то?

Ведь, казалось бы, если хочется развития, то значит хочется и изменений, ибо без изменений – какое ж это развитие? И хочется развиваться долго, лучше – всегда! Но тогда неплохо помнить, чтоныне доминирующее – оно когда-то раньше было лишь маргинальным. И – по счастью – не было угроблено тем, что доминировало в то время. Т.е. для общества и государственного развития надо иметь пространство для многих стилей, идеологий, картин мира у людей, ибо что из этого салата вывезет нас на следующий этап будущего сейчас пока неясно...

Из этой рамки можно попытаться навести порядок в терминологии. Что имеют в виду люди, когда говорят обидеологии? Встав на позиции политической теологии, можно сразу указать на основное требуемое качество – люди взыскуют о «спасении», о том, следуя каким принципам они «попадут в рай», они и их близкие окажутся успешными и счастливыми в «большом времени» [1]. Поскольку жизненный опыт у людей разный – разными будут и их идеологии, которые в виде идеологий больших политических групп – партий, движений – тоже будут разными. [2] Конечно, тоталитарные методы могут загнать идеологические альтернативы в маргиналии и в подполье, но очистить идеосферу до конца еще никому нигде не удавалось. Вот лишить страну развития – это да, а достичь высокочистой кристальности единого – нет.

Итак, многое на территории – это закон, и может быть во благо, особенно когда в едином, и когда о «чтоб было лучше – всем». Как тогда быть с обеспечением единства?





Из полит - теологии в этом месте разглядели то, что обозвали гражданской религией. Гражданская религия – это тот сакральный комплекс, который обеспечивает единство политической подсистемы страны. Фактически, это те рамки, которые ограничивают допустимые в стране идеологии, разворачивая их политическую и жизненную конкуренцию во благо всех живущих на этом куске суши. Очевиден главный бог любой гражданской религии – это Родина, отчизна, сама страна. Очевидна главная миссия гражданской религии – это сохранить страну в большом времени, обеспечить ее триумфальное шествие по истории. И конечно же есть еще и специфическое содержимое каждой гражданской религии, ибо стран много, и все они хотят выживать в своей самости, нести по времени свое тождество себе.





Далее – о носителях очерченного выше. Если мы хотим в стране конкуренции политических сил, конкуренции идеологий, мы должны озадачиться тем, чтобы гос-аппарат исправно бы исполнял программу выигравшей выборы партии. Для этого гос-аппарат должен быть вне политики, политика должна быть отделена от государства. Место для политики – негосударственные объединения, ассоциации, движения и партии. А гос-аппарат должен исправно и эффективно работать по полученным от политической подсистемы инструкциям в рамках согласованных и утвержденных законов. Т.е. быть вне политики, вне идеологий! Вот так и получается, что те, кто взыскует об обязательной идеологии для государства, для гос-аппарата, – они не озабочены развитием страны, для них успешность страны в большом времени не важна, они исключили общее спасение своих сограждан их своих интересов. Эти люди – они из группы «А после нас – хоть потоп!» – они носители анти-идеологии, квази-идеологии не-спасения, квази-идеологии гибели – см. СССР в его последний период догнивающей полит-системы…





Если же посчитать, что эти люди не об идеологиях, а о гражданской религии, то следует посмотреть, а причем тут Конституция? В общем-тогражданская религия существует, поскольку существует страна. Когда гражданская религия по каким-то причинам «не справляется» – страна обычно впадает в хаос – вплоть до распада – и в эти периоды на конституции и другие законы никто особо не смотрит – вспомним распад СССР, или последнюю украинскую революцию. Гражданская религия – она поддерживается через «ежедневный плебисцит» (перефразируя одного из гуру политической философии). К тому же и гражданская религия понемногу эволюционирует – особенно если поглядеть на нее в большом времени.





Посмотрев наличествующий текст, можно видеть, что многие элементы гражданской религии РФ в ее Конституцию уже внесены. Тут и социальное государство, и права человека, и прочее такое. Тут же и плюрализм политической системы – авторы Конституции подумали над обеспечением возможностей развития страны и государства – см. выше. А вот надо ли вносить в Конституцию такой миф нашего самостояния, как: «Россия – уникальная северная городская цивилизация, породившая культуру мирового уровня»? – вопрос. Или то, что передается историческими словами фельдмаршала Миниха: «Россия управляется непосредственно Господом Богом – иначе невозможно понять, как она вообще могла бы существовать!»? Может быть лучше через школу и культуру? Через учебники и фильмы?





Вот что бы не помешало отразить в праве – так это статус ярой русофобии / антирусизма как криминала – перенимая успешные практики евреев, прошедших в своей истории аналогичный период своего сквернения, и, в итоге, победившие. Общую рамку предлагаемого можно представить следующим образом: Есть бренд / марка «русский» [3]; есть отношение людей к данной марке, и всему ею помеченному: одни работают во славу ее, повышая ценность марки (это «наши»), другим она безразлична, а третьи – нерусь – активно «борются» с ней, всячески пакостят, и сквернят все русское, делегитимируют ее ценность; вот последние и должны стать преступниками, причем как в РФ, так и за рубежом. На мой скромный взгляд, именно криминализацию неруси и следовало бы внести в законодательство РФ самого высокого уровня. Но почему-то мне кажется, что и Бастрыкин, и другие апологеты идеократического государства на месте нонешней РФ – они не об этом…



