 

Бурятского мальчика подвергли насмешкам за дружбу с русским, в Москве таксист избил автора канала "Можно по-русски"

 

В Забайкальском крае в посёлке Могойтуй (Агинский Бурятский округ) старшеклассники высмеяли бурятского мальчика за дружбу с русским. Ему говорят, что он "легко отделался" благодаря тому, что бурят, спрашивают, зачем он "ходит с русским" и заставляют целоваться с этим мальчиком "как с бабой".

В Москве таксист вместе с "братьями" оскорблял и избил авторшу канала "Можно по-русски"; у неё сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы позвоночника и конечностей. Девушке было сказано, что она "сама виновата", потому что якобы "вырядилась как шлюха". Таксист приехал от "Яндекса", но тревожная кнопка "Яндекса" не помогла привлечь внимание компании к поведению своих сотрудников; после того, как было написано заявление в полицию, "Яндекс", по словам пострадавшей, начал на неё давить.

В Йошкар-Оле задержаны трое граждан Узбекистана по делу о массовой драке. По предварительным данным, 17 ноября около трех часов утра один из мужчин, находясь в одном из развлекательных заведений Йошкар-Олы, спровоцировал драку с другим молодым человеком. К виновнику конфликта присоединились его знакомые, которые вывели потерпевшего на улицу и продолжили избивать. Два молодых человека и девушка, ставшие очевидцами происшествия, вмешались, чтобы прекратить драку, но также были избиты. 

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