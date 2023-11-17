Украинцы не хотят обменивать раненых пленных, стало известно число бежавших от мобилизации в ВСУ

Пленный раненый боец Вооруженных сил Украины Валерий Вавко рассказал, что был мобилизован в 2022 году в городе Хмельницкий, после чего служил механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и был ранен в спину под Кременной. Его взяли в плен и оказали ему помощь, но его нижняя часть тела парализована, и вот уже четыре месяца украинцы не включают его в списки на обмен.

«Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны».

С начала мобилизации по конец августа 2023 года с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу, и ещё 21 тысяча бежать не смогли, так как были задержаны. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали уехать с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьёзного заболевания.