Израильские банки ограничивают счета россиян, Польша будет требовать от РФ "репарации" за Вторую мировую

Израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами, даже если у них есть израильский паспорт. Даже наличие паспорта Израиля никак не спасет от сегрегации, помогут лишь паспорта стран Евросоюза.

В Польше создали парламентскую группу по "репарациям" от Германии и России, объявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.

«Мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны».

Днём ранее власти Чехии запретили РФ распоряжаться принадлежащей ей собственностью на территории Чехии. Недвижимое имущество нельзя будет продать или передать, РФ также запрещено использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.



