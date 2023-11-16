 

Израильские банки ограничивают счета россиян, Польша будет требовать от РФ "репарации" за Вторую мировую

 

Израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами, даже если у них есть израильский паспорт. Даже наличие паспорта Израиля никак не спасет от сегрегации, помогут лишь паспорта стран Евросоюза.

 

В Польше создали парламентскую группу по "репарациям" от Германии и России, объявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.

 

«Мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны».

 

Днём ранее власти Чехии запретили РФ распоряжаться принадлежащей ей собственностью на территории Чехии. Недвижимое имущество нельзя будет продать или передать, РФ также запрещено использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Польша требует у Германии 1,3 триллиона долларов репараций
» В Польше и Чехии будут размещены элементы американской системы ПРО
» Кондолиза Райс и Бобби Гейтс приедут в Москву
» Российские предложения по ПРО остаются в силе
» Элементы ПРО США в Польше будут закончены не раньше 2011 года
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израильские банки ограничивают счета россиян, Польша будет требовать от РФ "репарации" за Вторую мировую

  • 12:44
  • 197

Гуманитарная катастрофа в Херсоне, из горящей воинской части под Волгоградом эвакуированы свыше 600 человек

  • 12:01
  • 236

Осенний «Клинок» в Main Stage

Хиты Олега Газманова в новой аранжировке исполнят на главной сцене выставки «Россия» на ВДНХ

  • 10:29
  • 220

Британское правительство не отказывается от планов высылать мигрантов в Руанду, хотя Верховный суд это запретил

  • 23:29
  • 329

На азербайджанском дне рождения обнаружены полсотни человек, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт

  • 16:49
  • 368
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru