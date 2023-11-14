 

Штрафы ГИБДД могут считаться непогашенными, если квитанция оформлена неправильно

 

При оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения необходимо указать в квитанции номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН), в противном случае штрафы могут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками. Например, в практике Девятого кассационного суда общей юрисдикции имеется случай жителя Приморья, который оплатил штраф ГИБДД без указания номера постановления и УИН. Через некоторое время судебные приставы произвели списание по штрафу, который числился непогашенным.

Заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов назвал отсутствие в квитанции номера постановления и УИН распространенной ошибкой граждан при онлайн-оплате штрафов. Указывать УИН или номер постановления в поле «назначение платежа» необходимо для его точной идентификации, заявил юрист.


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