Штрафы ГИБДД могут считаться непогашенными, если квитанция оформлена неправильно

При оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения необходимо указать в квитанции номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН), в противном случае штрафы могут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками. Например, в практике Девятого кассационного суда общей юрисдикции имеется случай жителя Приморья, который оплатил штраф ГИБДД без указания номера постановления и УИН. Через некоторое время судебные приставы произвели списание по штрафу, который числился непогашенным.

Заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов назвал отсутствие в квитанции номера постановления и УИН распространенной ошибкой граждан при онлайн-оплате штрафов. Указывать УИН или номер постановления в поле «назначение платежа» необходимо для его точной идентификации, заявил юрист.