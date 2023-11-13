Украинцы атакуют российские регионы и сажают граждан за личные разговоры по телефону; в ДНР вновь погибшие

погибла женщина 1950 года рождения. Ещё три женщины 1951, 1953 и 1960 годов рождения получили ранения различной степени тяжести, также сообщается

о ранении мужчины 1987 года рождения.

Затем, в результате очередного обстрела Донецка (девять за день),