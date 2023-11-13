Украинцы атакуют российские регионы и сажают граждан за личные разговоры по телефону; в ДНР вновь погибшие

Мирный житель 1996 г.р. погиб
в населённом пункте Колоски Старобешевского района ДНР в результате атаки украинского беспилотника. Повреждения также получили инфраструктура стройгородка, автобусы и частные автомобили.
В Донецке на мине "лепесток" подорвался мужчина 1950 г.р., он ранен
. Всего на 13 ноября в ДНР зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения умерли.
Затем, в результате очередного обстрела Донецка (девять за день), погибла женщина 1950 года рождения. Ещё три женщины 1951, 1953 и 1960 годов рождения получили ранения различной степени тяжести, также сообщается о ранении мужчины 1987 года рождения.
В Кременной, ЛНР, украинскими обстрелами повреждены жилые дома, больница, газопровод, ранен мирный житель.
Об атаках на левобережье Днепра рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко:
"Сегодня ВСУ весь день атакуют с дронов общественные здания и гражданские автомобили в 15-километровой зоне. FPV-дроны сбрасывают на мирные кварталы боеприпасы разных типов. Только в Горностаевском районе за сегодня сожжено пять гражданских машин. Пострадало несколько зданий, где шел прием населения. Выбиты окна, повреждены линии электропередачи, в том числе одна высоковольтная. Лишь чудом обошлось без жертв. На эту минуту двое раненых
мирных жителей, в том числе у одного серьезно перебиты ноги, он потерял много крови. Его экстренно эвакуируем в больницу Севастополя, постараемся спасти".
В Курской области мужчина получил ранения
средней тяжести из-за сброшенного с украинского беспилотника взрывного устройства. Взрыв произошел недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. Затем появилось сообщение о раненом в селе Горналь, также в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.
В Брянской области обстрелу подвергся посёлок Новенькое Суземского района, одно жилое домовладение получило частичные повреждения.
В Белгородской области обстреляны
или атакованы БПЛА Щетиновка, Ближнее, Середа.
На Украине шестидесятидвухлетнюю жительницу Черкасс и жителя Киева заключили под стражу
и обвинили в том, что они в личном разговоре по телефону высказывали одобрение действий российских войск и сравнивали украинский режим с нацистским.