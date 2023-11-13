 

«Индекс.Telegram»: нейросеть измерила российских политиков в «телеграмах»

Первое информационное телеграм-агентство «Телестрим» опубликовало свежее исследование «Индекс Telegram. Анализ эффективности публичных политиков через призму Telegram» по итогам октября.
 
 Эксперты политического агентства «Г.У.Р.У.» обучили нейросеть «НеДуров» и выявили рейтинг российских политиков по их упоминаниям в Telegram-каналах. Как утверждают аналитики, «Telegram.Индекс», учитывая высокую репрезентативность мессенджера в России, вполне может восприниматься универсальным показателем для анализа популярности публичных политиков.

Лидер Telegram-рейтинга президент Владимир Путин собрал более 439 тыс. упоминаний в октябре, добавив 25 тыс. упоминаний к уже повышенным показателям сентября. Среди российских трендов – заявления президента по поводу событий в Дагестане.

 «Несмотря на отсутствие официальных заявлений – этот тренд явно свидетельствует о начале активной фазы подготовки к избирательной кампании «Путин 2024». При этом стоит отметить, что на фоне арабо-израильского конфликта значительно возросло количество упоминаний Владимира Путина в международном сегменте Telegram – в мировом топе цитирований заявления о необходимости выполнения решений ООН о создании независимого палестинского государства и осуждение США за их политику на Ближнем Востоке», - отмечается в исследовании.

«Второй после Путина» мэр Москвы Сергей Собянин собрал 32 477 упоминаний, когда как в сентябре – 60 442. Однако столь значительное понижение медиа активности связано в первую очередь с завершением электорального цикла – эксперты подчеркнули, что корректнее говорить о том, что Собянин вернулся на свой медианный уровень. В исследовании отмечено, что фокус повестки Telegram сместился на внешний контур, поэтому в октябрьском релизе заметно повышение индексов членов Политбюро-международников, по сравнению с политиками, связанными исключительно с внутриполитической повесткой.


На 3-ей позиции с небольшим отставанием от Собянина министр обороны РФ Сергей Шойгу (31 938) – второй месяц эксперты фиксируют повышенную активность Шойгу на международном треке. В октябре Шойгу поручил проработать обращение в Интерпол для экстрадиции бывшего эсэсовца Гунько, предупредил создание военных баз НАТО в Швеции и Финляндии, побеседовал по телефону с начальником Генштаба ВС Ирана Багери и выступил на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 


4-ую строчку рейтинга популярности в Telegram удерживает за собой президент Беларуси Александр Лукашенко (31 811). В российском сегменте наиболее примечательным стало требование компенсации от Москвы из-за задержки ввода БелАЭС. «С одной стороны в этом читается явное желание Минска выторговать у Москвы для себя лучшие условия по поставкам топлива для АЭС, с другой стороны Лукашенко через публичную критику в очередной раз демонстрирует свою политическую субъектность и готовность участвовать во внутриполитических раскладах при формировании новой конфигурации власти в России после президентских выборов 2024», - заключили в исследовании.


На 5-ую позицию Telegram-рейтинга, опередив премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вышел глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – 31 349 упоминаний. При этом до третьего места Кадырову не хватило всего лишь 590 упоминаний. Главный фактор – активная публичная позиция в поддержку Палестины. Кроме того, глава Чечни привлек внимание Telegram-сообщества целым рядом резонансных заявлений – рассказал о пресечении провокации в регионе на фоне событий в Дагестане, сообщил о переходе 170 бойцов ЧВК «Вагнер» в состав «Ахмата», опубликовал видео со своим сыном Адамом, назвав того «героем всех мусульман», а также предложил отменить президентские выборы в России.   
 
Премьер-министр Михаил Мишустин, расположившийся на 6-й строчке рейтинга, в октябре чуть снизил свою активность, собрав 29 603 упоминания. Кроме встречи с главами правительств ШОС среди заметных событий октября выделяется заявление Мишустина о необходимости обеспечить должный контроль за мигрантами. На фоне горячей международной повестки на 7-ую строчку рейтинга Telegram-популярности, поднявшись сразу на 6 позиций вверх по сравнению с сентябрем, взлетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Наиболее резонансными поводами стали визит в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном, а также активная работа на Ближнем Востоке.

 

На 8-ую позицию Telegram-рейтинга упоминаемости поднялся председатель Госдумы Вячеслав Володин, в октябре вдвое нарастивший свою медиа активность и собравший 24 206 упоминаний - максимальный эффект обеспечила «угроза Магаданом» от спикера Госдумы в адрес релокантов. Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин укрепил свои позиции и вышел в октябре на 9-ую строчку рейтинга – 21 812 упоминаний. Повышение упоминаемости связано с расследованием уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Кроме того, значительного резонанса достигли заявление Следкома о взятии на личный контроль Бастрыкина ряда громких уголовных дел с участием мигрантов.

 

Замыкает топ-10 замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в очередной раз отметился рядом резонансных заявлений в адрес Запада в своем Telegram-канале. 

 

Примечательно, что даже спустя два месяц после своей смерти глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 12-е место (10 040) всё ещё остаётся одним из самых популярных в Telegram политиков России. Telegram-каналы продолжают обсуждать версии о гибели Пригожина и делят наследство легендарной ЧВК «Вагнер», которая в октябре официально стала подразделением Росгвардии.
 
Анализируя активность российских губернаторов в Telegram аналитики отметили, что общее количество их упоминаний сократилось по отношению к августу-сентябрю. Связано это, как утверждают аналитики, в первую очередь с завершением электорального цикла в регионах. Кроме того, на фоне событий на Ближнем Востоке фокус внимания Telegram-сообщества и Кремля сместился с внутриполитической повестки на внешнеполитический трек, что также сыграло на этот тренд. Среди лидеров медиа рейтинга стоит выделить постоянные группы – главы новых территорий и приграничных регионов России, которые находятся в центре внимания в связи с повесткой СВО.
 
Исследователи также отмечают, что в октябре значительное количество губернаторов попали в фокус Telegram-каналов из-за скандальных информационных поводов. 


«Принимая во внимание события в Дагестане, есть все основания предполагать, что один из ключевых элементов стратегии несистемной оппозиции в преддверии нового президентского цикла – создание точек напряженности и протестной активности в регионах, в том числе провоцирование межнациональных распрей. В этой связи на губернаторов и их команды возлагается особая ответственность за своевременную профилактику и купирование информационных угроз», - заключают аналитики.
 
Лидером рейтинга глав регионов в октябре стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – глава Чечни Рамзан Кадыров. На третью позицию Telegram-рейтинга губернаторов взлетел глава Дагестана Сергей Меликов, однако, как подчеркивают эксперты, в актив себе эту «бронзу» Меликов занести едва ли сможет – большая часть упоминаний связана с погромами в аэропорту Махачкалы.

 

На 4-й позиции рейтинга губернатор Севастополя Михаил Развожаев (10 054 упоминания), который в своем канале активно освещал налеты БПЛА и работу ПВО в Севастополе. У главы ДНР Дениса Пушилина (5-е место, 9698 упоминаний)– большинство упоминаний связано с повесткой СВО, но контент главы ДНР выгодно отличает наличие повестки развития.

 

На 6-й позиции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (9307 упоминаний) – подавляющее большинство из них оперативные сводки об обстрелах территории, однако второй месяц подряд эксперты фиксируют позитивную тенденцию - команда Гладкова поправляет информационный баланс.
 
На 7-й позиции Telegram-рейтинга, взлетев на 33 позиции вверх, разместился губернатор Челябинской области Алексей Текслер (8531), который ударно провел октябрь. Большинство упоминаний по поводу проведения всероссийского детского экологического форума в Челябинске и визита в регион премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. На 8-м месте расположился ещё один «приграничный губернатор» Роман Старовойт (7667 упоминаний). Львиная часть упоминаний связана с обстрелами территории, однако губернатор Курской области не только сообщает об обстрелах, но и реагирует, нередко лично выезжая на место, и записывая селфи-видео в своем Telegram-канале с мест событий, рассказывая в них о принятых решениях и ходе ликвидации последствий. 

 

На 9-ю позицию вознесло губернатора ХМАО Наталью Комарову – однако, как отмечают эксперты, записать в успех головокружительный взлет на 37 позиций вверх ей вряд ли удастся, большинство упоминаний связано с неоднозначными заявлениями главы региона.
 

 

Максимально резонансными оказались высказывания в отношении проблемы бродячих собак после очередного случая нападения в регионе, произнесенные на встрече с жителями Нягани. Также Комарова неловко высказалась в отношении СВО и поприветствовала вернувшихся бойцов словами «Героям слава!». Кроме того, в регионе представили цифрового помощника Комаровой нейросеть «Вику». 

 

 

Замыкает десятку лидеров губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (5739), который третий месяц подряд входит в ТОП-10 рейтинга, демонстрируя стабильно высокие индексы исключительно за счет позитивных информационных поводов и системной работы. В октябре губернатор вручил вместе с главой госфонда «Защитники Отечества» Цивилевой награды бойцам ЧВК «Вагнер», запустил прямое ж/д сообщение с Минском, презентовал вместе с «Рыбарем» выставку, посвященную СВО и новым регионам в «Доме народного единства», провел совещание по строительству Ледового дворца и запустил совместный патриотический проект с коллегой Бочаровым из Волгограда.

 
Cправка:
 
В масштабном исследовании использовались данные поисковой нейросети «НеДуров» и открытые данные сервиса TgStat. 

«Телестрим» @telestrim (более 56 тысяч подписчиков) - первое информационное телеграм-агентство «Телестрим»

Политическое агентство Г.У.Р.У. – аналитическая группа федерального политического эксперта Пермякова Романа

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