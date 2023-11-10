Отток капитала из РФ вырос; благодаря плате из бюджета нефтяникам стало выгоднее продавать топливо в РФ, чем за рубежом

В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из РФ составил 18 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза (оттоком или вывозом капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов — например, покупка валюты физлицами и переводы на зарубежные счета юрлицами).

В общей сложности за 9 месяцев нынешнего года вывоз капитала из страны достигнет почти 50 миллиардов долларов, однако эта цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные 243 миллиарда долларов, или 13,5% ВВП.

Сейчас отток капитала растет в основном из-за действий компаний, а не физлиц, например, когда задерживаются доходы от экспорта, "а в некоторых случаях, например с оплатой энергоресурсов в индийских рупиях, компании и вовсе не могут вывести деньги из-за рубежа".

Другой причиной увеличения оттока капитала из России аналитики называют уход иностранных компаний с рынка — они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и выводят за рубеж.