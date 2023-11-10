 

Отток капитала из РФ вырос; благодаря плате из бюджета нефтяникам стало выгоднее продавать топливо в РФ, чем за рубежом

 

В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из РФ составил 18 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза (оттоком или вывозом капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов  например, покупка валюты физлицами и переводы на зарубежные счета юрлицами).

В общей сложности за 9 месяцев нынешнего года вывоз капитала из страны достигнет почти 50 миллиардов долларов, однако эта цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные 243 миллиарда долларов, или 13,5% ВВП.

Сейчас отток капитала растет в основном из-за действий компаний, а не физлиц, например, когда задерживаются доходы от экспорта, "а в некоторых случаях, например с оплатой энергоресурсов в индийских рупиях, компании и вовсе не могут вывести деньги из-за рубежа".

Другой причиной увеличения оттока капитала из России аналитики называют уход иностранных компаний с рынка — они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и выводят за рубеж. 

 

Исследовательская группа "Петромаркет" пришла к выводу, что к ноябрю "с учётом выплат по демпферу" внутренние цены на российском топливном рынке стали выше экспортных:

"В ноябре ситуация на российском топливном рынке никак не изменилась в худшую сторону и является абсолютно стабильной. Так, по состоянию на 3 ноября средние по стране цены на оптовом рынке автобензина АИ-92 с учетом выплат по демпферу почти на 3 000 рублей за тонну превосходят величину экспортной альтернативы НПЗ, что говорит о большей привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с их экспортом".

 

То же справедливо и для рынка дизтоплива, оптовые цены на котором превосходят величину экспортной альтернативы более чем на 6 тыс. рублей за тонну.


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