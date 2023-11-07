В Байконуре теперь будут изучать казахский и праздновать казахские праздники, в МГИМО займутся "этноконтактными зонами"

В городе Байконуре (город передан Казахстаном России в аренду до 2050 года, ежегодная арендная плата составляет $115 млн) теперь во всех средних школах будут преподавать историю Казахстана, казахский язык и литературу. Предполагается, что это даст "хорошую возможность" для местных детей потом поступать в казахские вузы. Также в Байконуре теперь будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана.

Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из МГИМО теперь займутся изучением "конфессиональных и этнических особенностей регионов России и стран ближнего зарубежья, на территории которых проживает сразу несколько народов и представителей разных национальностей". Для примера берётся Псковская область, потому что здесь проживают 200 человек из народа сето (в 2010-м году внесён в список "коренных малочисленных народов РФ"). Таким образом, Псковская область представлена как "пространство, где происходит межэтническое взаимодействие и осуществляются контакты между представителями разных народов".

"К таковым относится, например, русско-сето-эстонская этноконтактная зона, определяющая специфику российско-эстонского пограничья. Сето - это финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от последних, принявший православную религию. Сето сейчас проживают в Печорском районе Псковской области и в Эстонии, в приграничной волости Сетомаа Выруского уезда. До начала ХХ века развитие этого народа происходило на территории Псковской губернии. Однако в последующем ареал расселения сето был разделен между Эстонией и Россией, что превратило их в трансграничный народ".



