 

На Украине призвали считать русскоязычных солдат ВСУ врагами; ВСУ и СБУ подрались из-за песни Круга

 

Бывшая депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что и служба в Вооружённых силах Украины не может отмыть от греха "пренебрежения к государственному украинскому языку". Фарион призвала презирать тех солдат ВСУ, кто говорит по-русски, поскольку украинские солдаты «каждого москворотого должны воспринимать как врага».

В то же время стало известно о драке бойцов ВСУ с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга в Виннице. Драка произошла 4 ноября в ресторане «Арталь», в котором праздновали день рождения две компании: военных и сотрудников СБУ. При этом Круга слушали в вип-зале сотрудники Службы безопасности Украины. 

 

Украинские власти любыми способами пытаются сэкономить на выплатах военнослужащим, а командиры не поддерживают связь со своими подразделениями, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины. 

"Власть сейчас делает все, чтобы закрутить гайки, я молчу о том, что все заправляются за свои деньги, ремонтируют машины за свои деньги".

По словам военнослужащего, у погибших военных берут кровь на анализ, чтобы выявить содержание алкоголя и отказать семье в выплате 15 млн гривен (около $416 тыс). Боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) получают лишь те, кто находятся в пределах 3 км от линии боевого соприкосновения. "Хотя артиллерия стреляет до 20 км".

В некоторых случаях командиры отправляли военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и связи; многие командиры не интересуются, что нужно солдатам, но устраивают своих любовниц на высокооплачиваемые должности в тылу.


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APN.ru