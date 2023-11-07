Бывшая депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что и служба в Вооружённых силах Украины не может отмыть от греха "пренебрежения к государственному украинскому языку". Фарион призвала презирать тех солдат ВСУ, кто говорит по-русски, поскольку украинские солдаты «каждого москворотого должны воспринимать как врага».

В то же время стало известно о драке бойцов ВСУ с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга в Виннице. Драка произошла 4 ноября в ресторане «Арталь», в котором праздновали день рождения две компании: военных и сотрудников СБУ. При этом Круга слушали в вип-зале сотрудники Службы безопасности Украины.

Украинские власти любыми способами пытаются сэкономить на выплатах военнослужащим, а командиры не поддерживают связь со своими подразделениями, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Власть сейчас делает все, чтобы закрутить гайки, я молчу о том, что все заправляются за свои деньги, ремонтируют машины за свои деньги" .

По словам военнослужащего, у погибших военных берут кровь на анализ, чтобы выявить содержание алкоголя и отказать семье в выплате 15 млн гривен (около $416 тыс). Боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) получают лишь те, кто находятся в пределах 3 км от линии боевого соприкосновения. "Хотя артиллерия стреляет до 20 км".

В некоторых случаях командиры отправляли военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и связи; многие командиры не интересуются, что нужно солдатам, но устраивают своих любовниц на высокооплачиваемые должности в тылу.