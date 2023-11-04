 

Украинцы атакуют российские регионы, заведено 70 уголовных дел против священников УПЦ, в т.ч. 16 митрополитов

Служба безопасности Украины с февраля 2022 года завела уголовные дела против семидесяти священников канонической Украинской православной церкви, в том числе против шестнадцати митрополитов. (Также СБУ возбудила уголовное дело и против патриарха Кирилла).
19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект, направленный на запрет УПЦ.
Прихожанами УПЦ на Украине остаются не менее 5-6 млн жителей.
 
В Белгородской области за сутки украинцы обстреляли или атаковали БПЛА: Шебекино (трое раненых), Новую Таволжанку, Середу, хутор Старый.

 

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