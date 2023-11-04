Украинцы атакуют российские регионы, заведено 70 уголовных дел против священников УПЦ, в т.ч. 16 митрополитов
- 04.11.2023, 12:36,
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Служба безопасности Украины с февраля 2022 года завела уголовные дела против семидесяти священников канонической Украинской православной церкви, в том числе против шестнадцати митрополитов. (Также СБУ возбудила уголовное дело и против патриарха Кирилла
).
19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект, направленный на запрет УПЦ.
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