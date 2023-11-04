Хакеры с Украины и из стран НАТО массово атакуют сайты выставки "Россия"

Сайты международной выставки-форума "Россия", которая сегодня открывается на ВДНХ, уже подверглись массированной хакерской атаке ботов с территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии. Злоумышленникам удалось нарушить работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

Выставка продлится до 12 апреля следующего года, она предлагает посетителям разнообразные виды активности. Например, стенд Кемеровской области с помощью 3D-эффектов расскажет об истории и современных технологиях региона, а также проведёт викторину, три победителя которой получат путёвки в спортивно-туристический комплекс "Шерегеш". Победителей определят 8, 15 и 16 ноября, путёвка включает перелет из Москвы, проживание в гостинице, прокат горнолыжного оборудования. Также запланированы концерты кузбасских коллективов, лекции, спектакли, продажа и дегустация блюд местной кухни, кулинарные мастер-классы. Детская часть экспозиции включает интерактивный стол с онлайн-игрой "Палеонтологическая песочница" - это имитация раскопок в Шестаково, где были найдены фрагменты скелета ящера, являющегося единственным обнаруженным в России скелетом теропода мелового периода.

В павильоне Тувы посетители смогут примерить точные копии костюмов "скифских царей" -- скифских аристократов, в которых они были обнаружены археологами в нетронутом кургане в знаменитой Долине царей. В этих нарядах можно будет сфотографироваться. Вес костюмов около 20 кг.

Экспозиция "На службе здоровья!", посвящённая развитию отечественного здравоохранения, выполнена в виде анатомической модели сердца.

Посетители павильона оказываются внутри анатомически выстроенного органа, имеющего два основных расходящихся коридора, ведущих в четыре экспозиционные зоны - "левое предсердие", "левый желудочек", "правое предсердие", "правый желудочек". В каждой зоне можно познакомиться с основными принципами и технологиями российской системы здравоохранения. На выставке всех желающих научат оказывать первую помощь, покажут медицинские симуляторы, имитирующие роды, работу в операционной.







