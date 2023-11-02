 

Путин засекретил недвижимость, находящуюся в собственности государства; ратифицировано соглашение с Белоруссией о признании автоштрафов

 

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, отменяющие необходимость внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о владельцах режимных объектов недвижимости. Такая информация считается гостайной.

Таким образом, в ЕГРН перестанут включать данные о находящихся в госсобственности зданиях, помещениях и машино-местах, недостроенных объектах, предприятиях как имущественных комплексах.

 

Также президент подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Уплата штрафов за нарушение ПДД будет осуществляться в национальной валюте стороны, на территории которой исполняются решения, по официальному курсу центрального банка этой страны на дату направления запроса об исполнении решения. Сумма штрафов при этом округляется до полного рубля в сторону уменьшения, а уплаченный штраф поступает в доход стороны проживания нарушителя. 

 

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