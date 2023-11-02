Израиль знал о готовящемся нападении ХАМАС; Захарова назвала "антироссийским шагом" призыв к евреям не ездить на Кавказ

Власти Израиля получали сообщения о готовящемся нападении палестинской радикальной группировки ХАМАС, однако отказывались в это верить, рассказал итальянской газете "Корьере делла Сера" бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН полковник Игаль Кармон.

«Видео в Telegram с военными учениями в Газе в сентябре, пропаганда, доклады, выступления. Они почти не скрывали свои намерения. Я писал об этом несколько раз», — сказал Кармон. По его словам, правительство Израиля "отказывалось верить доказательствам того, что нападение готовится".

Ранее освобождённая из плена ХАМАС израильская заложница Йохевед Лифшиц рассказала, что "за три недели до нападения ХАМАС сжигало наши поля, запускало горящие воздушные шары в нашу сторону, однако в Армии обороны Израиля не воспринимали происходившее всерьёз".

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает призывы властей Израиля к израильтянам воздержаться от поездок в регионы Северного Кавказа как антироссийский шаг.

"Мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля. Считаю, что подобные действия, подобные заявления просто нацелены против нашей страны и не имеют никакого отношения к реальности".

Стоит отметить, что вечером 29 октября мнение, что рейс из Тель-Авива в Дагестан необходимо было отменить, высказала главный редактор государственного телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в соцсети Мета/Фейсбук (признана экстремистской и запрещена в РФ); а муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев назвал "то, что из Израиля самолёт летает сюда" вопросом, который "мы будем стараться решать".