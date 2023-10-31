Власти Израиля признали, что хотят выселить из Газы 2,3 миллиона человек

Власти Израиля признали существование плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. "План предполагает переселение населения анклава в палаточные городки на севере Синая, а затем появление постоянных городов и гуманитарного коридора. При этом в Израиле будет создана зона безопасности, чтобы предотвратить въезд перемещенных палестинцев. В докладе не уточняется, что будет с сектором Газа после переселения жителей", -- пишет "Лента".

26-27 октября во время встреч на саммите ЕС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы Египет на этот "концептуальный план" согласился.

Между тем, Египет настроен чётко против этого плана. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули на встрече со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш заявил:

"Мой отец рассказывал мне свою историю, как много его коллег пожертвовали своими жизнями за эту землю [Синайский полуостров]. Вот почему мы готовы заплатить миллионами жизней за каждую песчинку здесь. Это чёткое послание, отвечающее на многие вопросы. Египет никогда не позволит ему что-либо навязывать, и мы не допустим, чтобы региональный вопрос решался за наш счёт".

С 27 октября в Газу вошли не менее двадцати тысяч израильских военных, по меньшей мере две бронетанковые и пехотные дивизии.