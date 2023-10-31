 

Власти Израиля признали, что хотят выселить из Газы 2,3 миллиона человек

 

Власти Израиля признали существование плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. "План предполагает переселение населения анклава в палаточные городки на севере Синая, а затем появление постоянных городов и гуманитарного коридора. При этом в Израиле будет создана зона безопасности, чтобы предотвратить въезд перемещенных палестинцев. В докладе не уточняется, что будет с сектором Газа после переселения жителей", -- пишет "Лента".

26-27 октября во время встреч на саммите ЕС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы Египет на этот "концептуальный план" согласился.

Между тем, Египет настроен чётко против этого плана. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули на встрече со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш заявил:

"Мой отец рассказывал мне свою историю, как много его коллег пожертвовали своими жизнями за эту землю [Синайский полуостров]. Вот почему мы готовы заплатить миллионами жизней за каждую песчинку здесь. Это чёткое послание, отвечающее на многие вопросы. Египет никогда не позволит ему что-либо навязывать, и мы не допустим, чтобы региональный вопрос решался за наш счёт".

С 27 октября в Газу вошли не менее двадцати тысяч израильских военных, по меньшей мере две бронетанковые и пехотные дивизии.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Премьер Израиля отдал приказ о вторжении армии в сектор Газа
» Египет закрыл границу
» Сектор Газа воссоединился с Египтом
» Палестинцы берут под контроль сектор Газа
» Абдалла II: Уход из Газы — исторический шаг
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинский "языковой омбудсмен" потребовал, чтобы школьники говорили только на мове: и на уроке, и на перемене

  • 19:42
  • 42

Аэропорту Махачкалы нанесён ущерб на 285 млн рублей, погромщиков обвинили в мелком хулиганстве, Кадыров рассказал, как усмирит беспорядки

  • 19:15
  • 120

Секретарь Совбеза РФ рассказал об опасности параллельного импорта и сокращении числа учёных за 20 лет

  • 16:17
  • 188

Власти Израиля признали, что хотят выселить из Газы 2,3 миллиона человек

  • 14:54
  • 193

Украинцы ударили по храму под Брянском и угрожают пожизненным заключением певице Чичериной, появились подробности покушения на Царёва

  • 14:38
  • 210

Павел Дуров заблокировал телеграм-канал "Утро Дагестана"

  • 20:52
  • 387
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru