 

Антиеврейские выступления в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы

В Карачаево-Черкессии прошёл несанкционированный митинг из нескольких сотен человек (до пятисот) с требованием выселить евреев, которое потом было смягчено для требования не пускать на территорию Карачаево-Черкессии евреев-беженцев. 
В Нальчике в Кабардино-Балкарии неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр при помощи подожжённых автомобильных покрышек, которые закинули в здание. Также злоумышленники оставили на стене надпись, призывавшую к расправе над евреями. 
В дагестанской гостинице "Фламинго" в Хасавюрте произошла попытка «антиеврейского рейда», сотня жителей требовала выселить граждан Израиля (которые, по словам администрации гостиницы, там и не проживали). Затем, вечером 29 октября, сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы, требуя не допускать в город людей, прилетевших из Тель-Авива. "Вход в аэропорт заблокирован толпой, раздаются крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины". На место прибыл российский ОМОН, аэропорт Махачкалы закрыт на прилёт и на вылет. На ТГ-канале "Многонационал" можно посмотреть видео.
 
В германском Франкфурте-на-Майне неизвестные ночью украли с ратуши флаг Израиля. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что новая волна антисемитизма в Европе выглядит пугающе.
 

 




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