Антиеврейские выступления в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы

В Нальчике в Кабардино-Балкарии

неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр

при помощи подожжённых автомобильных покрышек, которые закинули в здание. Также злоумышленники оставили на стене надпись, призывавшую к расправе над евреями.