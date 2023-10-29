Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервонное в Луганской народной республике, внутри находилось около двадцати детей с родителями. Ракета ударила в 10 метрах от здания, что привело к образованию крупной воронки. По счастливой случайности, в результате атаки никто не пострадал, окна, двери и фасад учебного заведения получили серьёзные повреждения.

Российская система противовоздушной обороны в ночь на 29-е октября сбила 36 беспилотников над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

Продолжаются регулярные атаки украинцев на Токмак Запорожской области.

Линия электропередачи повреждена в Донецке в результате украинского обстрела, семь с половиной тысяч абонентов остались без электричества.



В Белгородской области обстреляны Щетиновка, Нехотеевка, Новая Таволжанка.

В Ростове-на-Дону осколки сбитого украинского БПЛА повредили кровли шести домов и один автомобиль.

В Курской области обстреляна деревня Городище.

Ранним утром 29 октября на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл пожар, через полчаса он был потушен. Официальная причина пока не названа, местные жители слышали громкий взрыв, а перед ним "звук, напоминающий газонокосилку".







