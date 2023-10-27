Олимпийский чемпион предложил на 70% сократить финансирование футбола, российские бильярдисты оказались патриотами

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил на 70% урезать финансирование российского футбола, и тогда "хватит на все виды спорта". Тихонов обратил внимание на то, что, хотя на футбол "тратятся бешеные деньги", в регионах, где проходят хоккейные соревнования, трибуны заполнены, а футбольные стадионы пусты. Ещё в 2020-м году Тихонов называл российский футбол позором и говорил, что футболистам нужна критика.

Российские игроки в бильярд не собираются выступать на международных стартах без флага и гимна страны, это их принципиальная позиция, хотя их и приглашают на международные соревнования (но "под нейтральным флагом"), сообщил первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов. Так, с 5 по 24 ноября в Дохе пройдёт чемпионат мира по снукеру, который россияне пропустят.



