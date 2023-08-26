В Армению не пустили главу Российского общества дружбы, в Узбекистане реабилитировали 240 басмачей

"Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году. После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России, это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно.

Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира.

Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией, и все [ее] проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои. Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором. После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были".