В ночь на 24 августа погранслужба ереванского аэропорта Звартноц без объяснения причин отказалась
пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, приехавшего на презентацию созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества. Кривопусков имеет множество армянских наград и почётных званий.
Верховный суд Узбекистана реабилитировал
240 человек, осуждённых в СССР в 30-е годы прошлого столетия за басмачество. Теперь басмачи в Узбекистане считаются борцами за независимость, и это слово не употребляется. Сами себя басмачи
называли моджахедами -- участниками джихада против "неверных".
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев рассказал ТАСС
, что ЮО считает себя частью Русского мира:
"Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году. После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России, это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно.
Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира.
Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией, и все [ее] проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои. Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором. После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были".