 

В Армению не пустили главу Российского общества дружбы, в Узбекистане реабилитировали 240 басмачей

В ночь на 24 августа погранслужба ереванского аэропорта Звартноц без объяснения причин отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, приехавшего на презентацию созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества. Кривопусков имеет множество армянских наград и почётных званий.
 
Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, осуждённых в СССР в 30-е годы прошлого столетия за басмачество. Теперь басмачи в Узбекистане считаются борцами за независимость, и это слово не употребляется. Сами себя басмачи называли моджахедами -- участниками джихада против "неверных". 
 
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев рассказал ТАСС, что ЮО считает себя частью Русского мира:
"Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году. После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России, это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно.

Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира.

Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией, и все [ее] проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои. Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором. После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были".



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