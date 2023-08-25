К сотруднику ГИБДД без его ведома прописали мигрантов, во Владикавказе приезжие возили героин в детской коляске

В ХМАО решается вопрос о возбуждении уголовного дела против инспектора отдела по вопросам миграции МВД, которая тайно прописала в квартире сотрудника ГИБДД семью мигрантов из восьми человек.

31-летний Денис, работающий техником в ГИБДД полтора года назад приобрёл квартиру в новостройке, а недавно решил туда прописать бабушку жены, но получил отказ в паспортном столе. Только тогда он узнал, что в его квартире уже зарегистрирована незнакомая ему семья мигрантов Азатовых и вспомнил, что некоторое время назад внезапно стал получать штрафы за чужую машину, но не обратил на это внимания, подумав, что это ошибка.

Оказалось, что в апреле 2022 года мигрантов прописала в его квартире сотрудница МВД из отдела по работе с иностранными гражданами, которая подделала данные в документах, а спустя два месяца ушла на пенсию.

Во Владикавказе две жительницы государства Центральной Азии в возрасте 21 года и 37 лет обвиняются в сбыте героина. Их задержали в момент, когда они раскладывали свёртки с наркотиком по тайникам на улицах города, а чтобы не вызвать подозрений, двести свёртков героина они положили в коляску полуторагодовалой дочери одной из них. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возле ЖК "Новая Охта" массовая драка мигрантов с применением огнестрельного оружия. Выяснилось, что один из нападавших уже был судим за разбой и состоит под административным надзором.

В Самарской области задержаны 224 мигранта, не имевших патента на работу, 331 человек находились на территории России незаконно.

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве достигло 35 человек (ранее во Владимире -- 107 человек). Шаурма признана одним из самых опасных продуктов питания.