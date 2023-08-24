МИД Германии сожалеет, что демократические санкции не действуют на автократии; США ввели санкции против "Артека"

"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях. Мы увидели, что эту войну нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами".



