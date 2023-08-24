МИД Германии сожалеет, что демократические санкции не действуют на автократии; США ввели санкции против "Артека"

"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях. Мы увидели, что эту войну нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами".
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции
против Международного детского центра "Артек", который -- считает американский Минфин -- "несёт ответственность за деятельность по подрыву мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности США, их союзников или их партнеров, прямо или косвенно участвует или пытается участвовать в такой деятельности от имени или в интересах правительства Российской Федерации". Выражается подрывная деятельность в том, что в "Артеке" отдыхают дети с бывшей территории Украины.