 

МИД Германии сожалеет, что демократические санкции не действуют на автократии; США ввели санкции против "Артека"

 
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби о своём разочаровании тем, что ограничения против России не сработали. 
 
"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях. Мы увидели, что эту войну нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами".
 
 
 
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против Международного детского центра "Артек", который -- считает американский Минфин -- "несёт ответственность за деятельность по подрыву мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности США, их союзников или их партнеров, прямо или косвенно участвует или пытается участвовать в такой деятельности от имени или в интересах правительства Российской Федерации". Выражается подрывная деятельность в том, что в "Артеке" отдыхают дети с бывшей территории Украины.

 

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