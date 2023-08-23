 

В Тверской области упал самолёт, среди пассажиров которого значился Евгений Пригожин

В районе населённого пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области упал частный самолёт Embraer Legacy, среди пассажиров которого значился хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Всего на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа, к настоящему моменту обнаружены десять тел. Также на борту мог быть командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.
Нахождение Пригожина и Уткина на борту упавшего самолёта официально подтверждено.
В ТГ-канале Росавиации опубликован следующий список:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
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