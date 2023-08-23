В Тверской области упал самолёт, среди пассажиров которого значился Евгений Пригожин

частный самолёт Embraer Legacy, среди пассажиров которого значился хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Всего на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа, к настоящему моменту обнаружены десять тел. Также на борту мог быть командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

В районе населённого пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области упал