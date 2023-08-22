Умер Тото Кутуньо

22 августа после продолжительной болезни в Милане скончался выдающийся итальянский певец Тото (Сальваторе) Кутуньо. Ему было 80 лет.

Ещё до собственной известности как исполнителя он написал для французского певца Джо Дассена ставшие знаменитыми песни L'ete Indien ("Бабье лето") и Et Si Tu N'Existais Pas ("Если б не было тебя"), а также "Salut".

Его собственной "визитной карточкой" стала песня "Итальянец" (L`italiano) , которая получила лишь пятое официальное место на фестивале "Сан-Ремо", но первое -- по результатам народного голосования.



