ФСБ рассекретила некоторые документы об участии латышей в массовых убийствах

ФСБ России ФСБ России опубликовала несколько рассекреченных архивных документов о соучастии членов латышской националистической организации "Айзсарги" в уничтожении мирного населения в годы оккупации Латвии гитлеровцами.

Уже в 1934 году организация "Айзсарги" охватывала все слои населения Латвии и насчитывала 30 тыс. человек - 19 полков. Впоследствии из "айзсаргов" были созданы карательные отряды, проводившие расправу над советскими патриотами, расстрелы еврейского населения, а некоторые латышские "айзсарги" выезжали проводить карательные экспедиции в Белоруссию, Ленинградскую и Калининскую (Тверскую) области. Например, в мае 1942 года "айзсаргами" было оцеплено местечко Прели, всё еврейское население согнали в отдельные дома под охраной полиции, "а утром приехал немецкий комендант города Режице, по чьему приказу более 500 человек - мужчин, женщин, стариков и детей - погнали на опушку леса, где в течение двух часов проходили расстрелы".

