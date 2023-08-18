 

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"

 

Московский городской суд удовлетворил административный иск столичного управления министерства юстиции о ликвидации "Сахаровского центра" (признан в РФ иноагентом), сообщает "Интерфакс".

В ходе проверки в деятельности "Сахаровского центра" были выявлены "систематические грубые и неустранимые нарушения закона".

В частности, "Сахаровский центр" размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. 


Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова, впоследствии ставшая региональной организацией, была создана в 1990 году по инициативе его вдовы Елены Боннэр. В 2014 году "Сахаровский центр" был внесен в реестр НКО-иноагентов, но только в январе 2023 года центр получил уведомление московских властей о прекращении безвозмездной аренды на все помещения организации (в связи с вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки).


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