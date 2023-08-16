В Магнитогорске мигрант изнасиловал 16-летнюю, в Видном избили женщину

В Магнитогорске таксист Назарали С. изнасиловал шестнадцатилетнюю школьницу, силой затащив её к себе домой.
Мигранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В такси он работал неофициально, в РФ живёт с 2019 года, у него есть вид на жительство иностранного гражданина.
По сообщению
ТГ-канала "Многонационал", в Видном мигранты из Азербайджана и уроженец Дагестана распивали спиртные напитки возле детской площадки, а когда их попросили уйти -- местную жительницу Ирину ударили в лицо ногой.
«Когда я наклонилась над столом, чтобы накрыть его скатертью мне исподтишка подошёл уроженец Дагестана и ударил ногой в лицо. И сказал (ВОООТ ТАААК !) Мне посекло на лице мягкие ткани, я получила черепно мозговую травму и сотрясение. На лице у меня хлынула кровь. После этого он под ручку с другом спокойно не спеша удалился к себе домой. Показав пример своим друзьям и ребёнку с которым он находился как нужно решать вопросы с женщинами на детских площадках».
Женщина вызвала полицию, у неё приняли заявление, но отказали в возбуждении уголовного дела.
В Британии не получил никакого реального наказания Хуссейн Алинзи, избивший свою пятнадцатилетнюю дочь железным прутом до потери сознания прямо перед её школой (кроме того, он укусил ей голову). Алинзи заявил, что девушка сама его спровоцировала, поскольку наносила на лицо косметику. Этот случай стал кульминацией двухлетнего физического насилия и угроз, когда Алинзи говорил, что желает смерти дочери. Ему присудили условный срок и "программу реабилитации". Общественность восприняла
этот приговор как нежелание приструнить исламские семьи, практикующие домашнее насилие.