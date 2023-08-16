В Магнитогорске мигрант изнасиловал 16-летнюю, в Видном избили женщину

Мигранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В такси он работал неофициально, в РФ живёт с 2019 года, у него есть вид на жительство иностранного гражданина.

«Когда я наклонилась над столом, чтобы накрыть его скатертью мне исподтишка подошёл уроженец Дагестана и ударил ногой в лицо. И сказал (ВОООТ ТАААК !) Мне посекло на лице мягкие ткани, я получила черепно мозговую травму и сотрясение. На лице у меня хлынула кровь. После этого он под ручку с другом спокойно не спеша удалился к себе домой. Показав пример своим друзьям и ребёнку с которым он находился как нужно решать вопросы с женщинами на детских площадках».

Женщина вызвала полицию, у неё приняли заявление, но отказали в возбуждении уголовного дела.